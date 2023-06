Hernán Caputto se pone metas de cara al futuro: "Me encantaría seguir y dirigir la Sub 20 de Chile"

Hernán Caputto, técnico de la Sub 17 de La Roja, en conversación con D Sports, se sinceró sobre su ilusión de poder dirigir algún día a la Sub 20 de nuestro país.

“Llevo muchos años en fútbol joven. Tengo que evaluar lo de mi contrato para ver si decido eso o el fútbol profesional, pero me encantaría seguir y dirigir la Sub 20 de Chile”, comenzó diciendo Caputto

“Es algo lógico, una aspiración personal y no tengo problemas en decirlo. Igual se lo he dicho a la directiva, pero no pasará por mí y de ahí tendré que evaluar. Mi idea es decidir antes de la fecha de término de mi futuro laboral, agregó.

Hernán Caputto se sinceró sobre su futuro con D Sports. (Photosport)

“Me gustaría poder seguir a largo plazo. Después, hipotéticamente podría pensar en algo que no está. Ahora es la selección, tengo contrato y mi intención es respetarlo, pero quiero alargar este proceso”, señaló Caputto quien esta ad portas de terminar contrato.

Caputto también se refirió a su renovación. “En la ANFP ya se han acercado a conversar. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre del 2023. Probablemente pronto se decida cuál será mi puesto con otras divisiones menores y la Sub 17”.

Por último, el técnico de la Sub 17 analizó el presente de la selección adulta. “Nuestros rivales nos llevan grandes cantidades de partidos de diferencias. El mayor aprendizaje se realiza con minutos de partidos, eso debemos mejorar”-