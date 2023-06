Antonio Díaz es opción para reforzar el puesto de lateral izquierdo de Universidad de Chile. Un profesional que conoce bien al futbolista de 23 años es Hernán Caputto, quien lo dirigió en la Selección Chilena Sub 23 que jugó el Mundial de India 2017.

El ex arquero y entrenador de la Universidad de Chile aprobó el fichaje del nacido en Rancagua. “Lo conozco desde chico a Toño, me pone contentísimo que tenga estas posibilidades de un equipo grande”, dice en De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

Caputto entró a la pizarra y se refirió a las variantes que entrega el jugador. “Nosotros lo usamos de lateral volante y de extremo por izquierda. Siempre se desempeñó en esa posición. Cuando llega al primer equipo, empieza a jugar como lateral en una línea de cuatro o como lateral volante en una línea de tres o de cinco”.

El estratega destacó las virtudes del Toño Díaz: “Tiene potencia, tiene rápidez, genera muy bien las transiciones defensivas y ofensivas. Es buen muchacho aparte, que es muy importante también saberlo”.

Antonio Díaz es opción para reforzar a la Universidad de Chile (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Me gustaría que pueda tener la oportunidad. No soy quien contrata, pero quiero al club. Me gustaría que un jugador como él pueda tener la posibilidad, porque viene jugando bastante. Estuvo parado por una lesión, pero ha sumado muchos minutos y es un jugador joven”, cerró el actual técnico de La Roja Sub 17.