La gestión de Pablo Milad en el fútbol chileno recibió un regalo de Navidad anticipado: la FIFA ratificó a Chile como el país organizador del Mundial Sub 20 en 2025.

Luego de dejar fuera a Chile de la organización del Mundial de 2030, Gianni Infantino le entregó la chance de armar la cita planetaria juvenil. Sin embargo, un histórico de La Roja siente que no alcanza ni para premio de consuelo.

Miguel Ángel Neira, en diálogo con Bolavip, siente que el Mundial 2025 no subsana la seguidilla de errores en la gestión de Pablo Milad y que eso ni siquiera ayuda a paliar la crisis del fútbol chileno.

“No tiene nada que ver una cosa con otra. Es una promesa que todavía ni siquiera es realidad. Leyendo lo que está pasando, que el próximo año no se sabe ni en que fechas van a jugar, que campeonatos van a jugar. No tiene nada que ver. Aparte, en Chile ya se hizo un Mundial Juvenil”, expresó Neira.

Gianni Infantino -der- respalda la gestión de Pablo Milad con la organización del Mundial Sub 20 en 2025

Neira, además, siente que esto no alcanza para tapar el sol con un dedo y que pese al espaldarazo de la FIFA con el Mundial Sub 20, la gestión en tanto en el fútbol chileno como en la Federación de Fútbol de Chile con La Roja no ha sido buena.

“No tapa para nada los errores que se han ometido y que se van a seguir cometiendo“, indicó.

¿Qué otra crítica aprovecha de realizar Miguel Ángel Neira a la gestión de Pablo Milad?

Neira que defendió a Chile en el Mundial de España 82, además, de ningunear la realización de la cita juvenil en el país en tres años más repasó la gestión del Consejo de Presidentes debido a la inclusión de un extranjero más en la Primera División durante 2024.

“Ahora, más encima pondrán otro extranjero en la lista de jugadores. Lo encuentro horrible”, expresó Neira.

El ex volante de la UC sobre el Mundial Sub 20 en 2025 añadió que “ojalá que lo organicen, sería bonito, pero eso no va a cubrir cosas que han seguido pasado. No me gusta para nada”.

¿Chile cuándo recibirá el Mundial Sub 20?

Ayer, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que Chile será el país organizador de Mundial Sub 20. La máxima autoridad del fútbol mundial indicó que en el año 2025, la Federación de Fútbol de Chile será la encargada de encabezar la cita planetaria juvenil.