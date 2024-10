Histórico DT del fútbol chileno exculpa a Ricardo Gareca de la crisis que vive la Selección Chilena: "No es mago"

Ricardo Gareca acumula un duro inicio como entrenador de la Selección Chilena en partidos por los puntos, donde registra dos empate y cuatro derrotas entre Copa América y Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

La más reciente fue ante Brasil, donde el combinado nacional no hizo un mal partido, pero no fue suficiente como para rescatar puntos y enrielar un camino que hoy por hoy se ve muy complicado hacia la próxima cita mundialista.

Chile se complicó camino a Norteamérica 2026. | Foto: Photosport

“Uno empieza a tirar el casete para atrás y Chile jugó bien cuando llegaron los cambios. Los primeros 15 minutos fueron buenos, después los brasileños no nos entregaron la pelota”, analizó Raúl Toro para Bolavip Chile.

El histórico DT del fútbol chileno rescata un punto alto ante el pentacampeón del mundo: “Yo tenía mis dudas con Morales, porque se había mandado hartas cagadas con Universidad de Chile, pero ahora no, jugó realmente muy bien los minutos que estuvo en cancha”, sumó.

Consultado por la continuidad del Tigre, Toro es enfático en señalar que “Hay que dejarlo trabajar, si Gareca no es mago. Traes a Guardiola o Klopp con estos jugadores y pasaría lo mismo. Esto no es de entrenador, es que no nos atrevemos a colocar a los cabros jóvenes”, cerró.

Lo que queda para La Roja el 2024

La Roja deberá enfrentar el próximo martes a Colombia en Barranquilla y, en el mes de noviembre, tendrá que visitar a Perú en Lima y hacer de local ante Venezuela en el Estadio Nacional de Santiago.