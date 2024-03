Ricardo Gareca entregó su primera nómina al mando de la selección chilena. Con 24 nombres, el Tigre buscará afinar el plantel en la fecha FIFA de marzo ante Albania y Francia.

Pero la sorpresa estuvo entre los grandes ausentes que tuvo el listado. Nombres como Gary Medel, Charles Aránguiz, Ben Brereton y Arturo Vidal fueron parte de los grandes ausentes. En esta ocasión el caso que más llamó la atención fue el del King, ya que se perfilaba como pilar en este primer llamado.

“Estaba con molestias físicas y quisimos cuidarlo. A partir de estar bien físicamente tendrá mejores opciones. En este caso puntual es dejarlo tranquilo y pueda recuperarse bien”, detalló el argentino confirmando que si llega a jugar el Superclásico lo hará entre algodones.

Apoyo a Gareca por cortar a Vidal

Pero esta decisión de Gareca fue apoyada por un reconocido entrenador nacional como Hernán Godoy. “Clavito” habló con BOLAVIP Chile para recalcar que el DT de la Roja hizo lo correcto al dejar de lado al jugador de Colo Colo.

Vidal se queda fuera de la fecha FIFA ante Albania y Francia. Además peligra su participación en el superclásico.

“Las lesiones le terminaron pasando la cuenta. Gareca necesita gente que este jugando. Pero yo lo veo medio gagá a Vidal. No lo veo en su plenitud como era antes, de pisar las dos áreas, de meter el talento. Ahora trota, camina, hace lo justo. No es el mismo de antes. Los años no pasan en vano”, aseguró.

Por lo mismo Godoy recalcó su apoyo a Gareca en este nuevo proceso. “Está bien que le den la oportunidad, hay que ver nuevos rostros. Me gusta que por la personalidad que tiene. En especial con la nómina dejando en claro que la da él y no los dirigentes”, cerró.