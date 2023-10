La Selección Chilena ya se prepara para lo que será uno de sus grandes desafíos en este año, en donde los dirigidos por Eduardo Berizzo deberán afrontar un duelo intenso ante la Selección de Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

Este compromiso será crucial para ‘La Roja’, en donde buscará sumar su primera victoria en estas Clasificatorias y así, poder arrimarse a la zona de avanzada en la tabla de posiciones, para encender la llama de ir a un Mundial.

Previo a este duelo, el ex futbolista Cristián Mora conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desmenuzó por donde podría pasar este compromiso, en la que remarcó el nivel de Paulo Díaz, en la que lo pide como titular por su gran momento en Argentina.

“La verdad que las actuaciones anteriores a Paulo Díaz lo han favorecido, eso está en la retina del técnico. Si es por un gran momento, yo creo que lo que está haciendo Valber Huerta en México tampoco no deja de ser, pero no es considerado. Hay varias cosas que a uno le gustaría ver, pero nuestro gusto técnico es muy diferente”, comenzó señalando Mora.

Siguiendo en esa línea, el ex U indicó que le satisface la dupla de centrales entre Paulo Díaz y Gary Medel: “Díaz y Medel, es interesante de ver, porque tienen más alternativas en cómo enfrentar a Perú y de qué forma”.

El respaldo máximo a Rodrigo Echeverría y Matías Catalán

El histórico de la Universidad de Chile se dio el espacio para desmenuzar lo que ha sido el rendimiento de Rodrigo Echeverría y Matías Catalán en ‘La Roja’, en la que destacó la presencia de ambos tomando como referencia lo que fue su partido ante Colombia.

“Dejaron una buena imagen, Catalán no era muy visto, pero en su última actuación lo hizo bastante bien y en lo de Rodrigo (Echeverría) a mí no me sorprende, yo lo conozco muy bien, se que es un jugador importante para cualquier sistema de juego, es polifuncional, que le puede dar alternativas al técnico. Si está en Argentina y es de los mejores”, declaró.

Catalán y Echeverría serían titulares | Foto: Photosport

Manteniendo su análisis, el otrora futbolista llenó de elogios al ex Universidad de Chile, a quien lo destaca por lo que ha sido su importante evolución en su carrera.

“Si, pero ya estuvo, ahora va para arriba, siento que cada vez se desenvuelve mejor y juega de manera inteligente. No quiero que sonara a que no lo hiciera antes, pero ahora es un jugador muy importante en el equipo que está y sobre todo en la función que cumple. Destacar en el fútbol argentino es difícil y él lo está haciendo”, detalló en Bolavip.

Finalmente, Mora habló sobre sus sensaciones para estos dos compromisos en las Eliminatorias, en la que mostró una gran preocupación por la vital importancia que tienen estos duelos.

“Un poquito preocupado por los dos partidos, siempre se tiende a mirar por debajo de los hombros a los equipos como Perú y Venezuela, pero los dos son muy complicados”, complementó.

¿A qué hora juega Chile vs Perú por las Eliminatorias Sudamericanas ?

La Selección Chilena saltará a la cancha del Estadio Monumental este jueves a las 21:00 PM con la obligación de dejar los tres puntos en casa y así no perderle pisada al grupo de avanzada en la tabla pensando en un cupo al próximo Mundial de Norteamérica 2026.

¿Cuál es el historial entre las Selecciones de Chile y Perú en condición de local?

Ambas Selecciones se han visto las caras en 36 oportunidades en suelo chileno, en donde Chile cosechó 29 victorias, se dieron 5 empates y la Selección de Perú solo salió como vencedor en 2 oportunidades, la cuál la última vez fue en el 1985, en donde Perú se impuso por 2-1 ante Chile en un encuentro amistoso.