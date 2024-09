Histórico relator le pide a Ricardo Gareca nominar ahora mismo a Charles Aránguiz a la selección chilena: "No me van a decir que Esteban Pavez es más que Charles"

El entrenador Ricardo Gareca tuvo que lamentar las sensibles bajas del mediocampista Diego Valdés y del delantero Bruno Barticciotto, quienes fueron liberados en las últimas horas de la Selección Chilena.

Ante la imposibilidad de ambos de estar ante Argentina y Bolivia, el “Tigre” Gareca se la jugó y llamó de emergencia a Gonzalo Tapia de Universidad Católica y Esteban Pavez de Colo Colo.

Sin embargo, el nombre de Pavez no termina de convencer del todo a los hinchas nacionales y a algunos comentaristas deportivos, quienes lo han hecho saber en las redes sociales o los programas de radio y televisión.

RELATOR QUIERE VER A CHARLES ARÁNGUIZ NUEVAMENTE EN LA ROJA

Ante esta situación, uno que alzó la voz fue el relator de Radio Agricultura, José Pepe Ormazábal, quien en diálogo con BOLAVIP Chile fue más allá y le pidió a gritos a Gareca nominar a Charles Aránguiz de Universidad de Chile.

“Me parece demasiado extraño que no hayan llamado a Charles Aránguiz. Con el nivel mostrado, no me van a decir que Aránguiz es menos que Esteban Pavez”, lanzó.

“El Príncipe debiese estar en la selección, tiene nivel y lo ha mostrado en la U: le dio otra jerarquía y el equipo azul ganó mucho”, sentenció.

Pavez y Aránguiz en pleno Superclásico del fútbol chileno | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Recordar que en las últimas horas el bicampeón de América recibió un duro ninguneo por parte de dos panelistas de Radio La Clave, lo que generó el malestar del pueblo azul.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y CHILE?

El duelo entre la Selección Argentina y la Selección Chilena se disputará este jueves 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Más Monumental y lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.