Iván Zamorano mostró su preocupación por la situación de la Selección Chilena que se quedó sin técnico tras la renuncia de Eduardo Berizzo. Bam Bam aseguró que en este momento se debería estar trabajando en los importantes desafíos del próximo año que incluyen la Copa América 2024 y las Eliminatorias a la Copa del Mundo

“¿Sabes cuál es el tema que me preocupa? Es que no tengamos técnico. Pasa el tiempo y ese tiempo que se debería estar trabajando ya con jugadores que juegan en el extranjero, ver cómo están, con la liga chilena, ver qué jugadores están en un nivel, planificar el próximo año que viene la Copa América, que vienen las Eliminatorias y no tenemos técnico. Entonces, eso es lo que más me preocupa”, dice el ídolo de la Roja en conversación con DSports.

El histórico exfutbolista lanzó una revelación sobre una conversación que tuvo con Pablo Milad: “De aquí a junio esperamos un técnico que… no sé si hablaron con el presidente de la Federación, dice que tenía 10 nombres en carpeta y sabes cuál fue el único nombre que me dio, porque los otro nueve no me los dio: Gareca”.

Iván Zamorano cree que Ricardo Gareca será el próximo DT de la Selección Chilena (Foto: Photosport)

De hecho, Bam Bam piensa que el Tigre será el elegido para tomar a la Roja: “Nuevamente creo que vamos a tener un técnico argentino. Un tipo que conoce el fútbol sudamericano porque ya estuvo en Perú mucho tiempo. Vamos a ver”.

En ese sentido, le dejó buenos deseos al estratega como el gran favorito para llegar a Juan Pinto Durán. “Le deseamos toda la suerte a Ricardo en este proceso que seguramente va a tener el próximo año con Chile”.

Iván Zamorano elogia a Ricardo Gareca

El histórico de la Roja elogió al candidato a entrenador de la Selección Chilena: “Me gusta porque fue centrodelantero como yo, cabeceador, goleador. Me gustan esos técnicos que tienen ese impulso ofensivo en sus equipos, con una filosofía muy importante. Ya lo demostró en Perú como él lo decía, me gusta cómo trabaja. Es un gran profesional, gran persona, así que esperemos que si llega a Chile haga un enorme trabajo”.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Chilena adulta?

La Roja volverá a competir en la fecha FIFA que se disputará entre el 18 y 26 de marzo. Los dos encuentros de Chile se realizarían en Europa.