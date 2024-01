Colo Colo finaliza el 2023 sin entrenador. Con la ausencia de un DT confirmado resulta difícil que pueda llegar un futbolista a la institución. Sin embargo, hay oportunidades de mercado para los Albos, una de ellas es Diego Rubio, quien se encuentra libre tras salir de los Colorado Rapids.

El histórico del Cacique, Jaime Vera, considera una buena alternativa al delantero de 30 años. “Diego ha estado nominado en los últimos tiempos en la Selección, por lo tanto es una buena opción, está en opción nomás”, dice en conversación con Bolavip Chile.

Para el Pillo, el atacante puede rendir con la camiseta Alba. “Es un buen jugador, que tiene experiencia, que puede dar dividendos en Colo Colo”, señaló sobre el futbolista formado en los Albos.

En los últimos días, el periodista Fernando Esquivel informó a través de X que Joaquín Montecinos fue ofrecido a Colo Colo y la Universidad de Chile. Vera mostró su gusto futbolístico por el ex Audax Italiano y Deportes Melipilla.

“A mí me gusta Montecinos. No le he seguido la carrera en México, pero en principio anduvo muy bien. Es un jugador rápido. A lo mejor tiene las ganas de volver para demostrar que puede jugar en equipos grandes”, expresó el estratega chileno.

Por último se refirió al tema del entrenador que aún no está cerrado para los Albos. “No es bueno, pero será porque a lo mejor están con problemas, no han podido aceptar y los que han querido no han podido venir, pero no es bueno”, remató el formado en Colo Colo.

Jaime Vera destaca a Diego Rubio (Foto: Photosport)

¿Qué torneos internacional jugará Colo Colo en la temporada 2024?

El Cacique participará en la fase 2 de la Copa Libertadores. Los Albos se medirán ante Godoy Cruz de Argentina.

La ida se jugará el jueves 22 de febrero a las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas. Por su parte, la vuelta se jugará el 29/2 a las 21:30 en el estadio Monumental de Santiago.