Los errores y las malas decisiones marcaron el partido de la Selección Chilena ante Venezuela en el día de ayer, donde La Roja cayó de manera inapelable por 0-3 ante un rival que se presume será directo en la lucha por entrar al Mundial de Norteamérica 2026.

Si bien Chile estaba haciendo un buen primer tiempo, un grosero error de Paulo Díaz terminó en la apertura de la cuenta por parte del ex Huachipato, Yeferson Soteldo, quien no perdonó y dejó a La Roja en desventaja antes del descanso.

Cuando las cosas parecían calmarse y Chile buscaba la igualdad, llegó la infantil expulsión de Marcelino Núñez, quien con tres toques al árbitro se ganó la tarjeta roja y, de ahí en más, Venezuela le pasó por encima a Chile y sentenció el partido.

Chile dejó una mala imagen en Maturin. | Foto: Photosport

“La ilusión de que Venezuela era un actor secundario se acabó hace 15 años, es parte del diagnóstico erróneo que tenemos de esto. Cuando hacemos esto, posiblemente la solución sea errada”, analizó el bicampeón de América con La Roja, Jean Beausejour en ESPN Chile.

Para Bose, las culpas son claras: “El tema de creer que Venezuela es inferior y le tenemos que pasar por encima está errado, pero sentir que Venezuela… para mí no es difícil obviar el error de Paulo, no, porque es un error parte del juego. Pero hay un antes y un después con la expulsión, no puedo no analizarla en un contexto general”.

“Incluso con el error del primer tiempo, Chile ya venía, se sentía en el ambiente que lo podía empatar. Si lo empata o no es otra cosa peor no hubiese terminado deformado de la manera que terminó y es a partir de la expulsión“, remató.

Chile, lejos en la tabla

Chile quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos, superando a Perú con una unidad y Bolivia que no tiene nada. De momento, La Roja no estaría yendo ni al repechaje mundialista.

Lo que viene para Berizzo

El entrenador de La Roja se hará cargo del equipo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y, posteriormente, la fecha doble de noviembre en donde se recibe a Paraguay y hay que visitar a Ecuador.