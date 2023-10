Jean Beausejour no esconde su preferencia por el entrenador de la selección chilena: "A mí me encanta Eduardo Berizzo"

El necesario triunfo de Chile sobre Perú en la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas le dio mucho oxígeno al entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo.

La precaria suma de puntos en los dos primeros encuentros del equipo de todos en el proceso rumbo al Mundial 2026 pusieron en tela de juicio al estratega argentino que ya había tenido un paso por la dirección técnica nacional cuando formó parte del equipo que encabezaba Marcelo Bielsa.

Precisamente en ese momento Jean Beausejour conoció al Toto y en conversación con Nahla Hassan en el programa “Generación Diferente”, la

previa de la Roja en Twitch, no escondió su simpatía por el DT.

“A mí me encanta Eduardo Berizzo. Sé que a lo mejor hoy día mismo es una opinión impopular, pero a mí me gusta mucho su forma y su metodología…, conozco como trabaja”, aseguró.

Agregando que “estoy tranquilo porque la Selección ha ido mostrando cosas de evidente evolución. Ha ido dando paso hacia adelante…, pero a lo mejor no los que la gente tiene en su imaginario”.

En esa misma línea el ex Universidad de Chile aclara que “Berizzo está administrando los recursos que tiene. Seguramente su formación ideal no sería con un rombo en el medio, sino que un 4-3-3, y no lo hace simplemente porque todavía no ve que tengamos los punteros para jugar así y porque siente que en el centro estaríamos dando mucha ventaja”.

“Tuve la suerte de coincidir con huevones muy buenos”

Jean Beausejour además repasó su carrera y las vivencias que le dio ser parte de la Generación Dorada, la misma que le entregó las únicas Copas América que tiene Chile en su historia.

“No lo digo de falsa molestia o de cliché, pero creo que tuve la suerte de coincidir con hueones muy buenos. Tuve la suerte de coincidir con un arquero que lo más probable es que no salga uno como él (Claudio Bravo)…, tuve la suerte de coincidir con Arturo (Vidal) y con Alexis (Sánchez), que

para mí son estos tres monstruos con carreras que son una locura. Soy un agradecido de haber coincidido con ellos”, indicó.

¿Cuál es el once ideal de la fecha de la clasificatoria?

Con un esquema de un 3-2-4-1 el equipo destacado por Sofascore de la fecha número 3 de las claisficatorias sudamericanas fue con Rafael Romo (Venezuela) en el arco; Gary Medel (Chile), Gabriel (Brasil) y Nicolás Otamendi (Argentina); Rodrigo De Paul (Argentina), Moisés Caicedo (Ecuador), Eduard Bello (Venezuela), Diego Valdés (Chile), James Rodríguez (Colombia y la nota más alta con un 9,1) y Neymar (Brasil); Alexis Sánchez (Chile).