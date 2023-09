Johnny Herrera considera que por características Lucas Assadi estaba “pintado” para ser titular en la Selección Chilena ante Uruguay en el estadio Centenario. Sin embargo, lamenta que no tuviera un fogueo de algunos partidos a nivel Selección o más continuidad en Universidad de Chile.

“Bichi, el partido de mañana de nuestra Selección, imagínate a Lucas Assadi con lo que ha mostrado en la U, poniéndolo de enganche, atrás de Aravena y Brereton, estaría pintado con 10 partidos amistosos en selección o con un fogueo un poquito más”, expresó el Samurai Azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Acorde a cómo va a jugar la Selección, que mañana va a jugar defendiéndose y va a querer salir de contra, Entonces, un jugador que conduce bien, que es capaz de ganar en el mano a mano y que desequilibra con espacio. Es de la forma que va a Uruguay”, agregó el arquero bicampeón de América con la Selección Chilena.

De hecho, el exfutbolista considera que Lucas Assadi tenía características mejores para jugar ante Uruguay que otro jugador de La Roja. “(Diego) Valdés es más creador, Lucas Assadi se la das al pié, la agarra y es capaz de encarar, Valdés no encara”.

La visión de dos ex entrenadores de la Selección Chilena

Juvenal Olmos respondió a su compañero de panel. “Te la compro, pero con un pequeño detalle. Assadi tiene que ser titular de la U. Para que el técnico de la Selección lo pueda utilizar, el tipo tiene que ser como la figura”. Herrera le concedió el punto al ex DT de La Roja. “Tiene razón”.

Claudio Borghi entregó su visión. “También está el hecho, no conozco a Assadi personalmente ¿Tendrá el carácter? ¿Cuántos partidos internacionales tiene? Quizás no es el partido adecuado para ponerlo. Digo esto, porque a veces el resultado de un partido derrumba al jugador. El caso de (Alex) Varas es un ejemplo, era el arquero más proyectable (recibió seis goles en Perú), después tuvo una buena carrera, pero ¿Podría haber sido mejor?. La gente a veces es muy dura ‘no juega más’ y no juegas más”.

Lucas Assadi por ahora es alternativa en la U de Mauricio Pellegrino, un tema que complica sus chances en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

“Con algunos partidos de experiencia de forma internacional. Hablamos recién de la altura. Vamos a Ecuador, tenemos a jugadores mucho más fuertes, más veloces, potentes ¿Estamos acostumbrados a jugar contra ellos? Estos partidos que al menos nosotros intentamos hacer (amistosos con jóvenes en su proceso) era que los chicos primero saliesen del país, tuviesen un público en contra, hostil a veces y otro empezar a competir”, agregó el campeón del Mundo con Argentina en su etapa como jugador.

“Por eso te dije Bichi, con 10 partidos amistosos previos que hubiese tenido ese roce, estaría pintado para jugar. Pero ni siquiera es titular en la U”, enfatizó Herrera.