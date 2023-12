Uno de los grandes inconvenientes que tuvo la selección chilena durante el presente año fue el problema que tuvo el entrenador de aquel entonces, Eduardo Berizzo con Claudio Bravo.

El drama se trató que el portero para los amistosos del mes de junio pasado ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, prefirió sus vacaciones tras la ardua temporada en el Real Betis de España.

Aquella situación provocó la molestia del Toto, quien lo borró de las convocatorias que vinieron después, básicamente las relacionadas ya a las clasificatorias sudamericanas para Norteamérica 2026.

Por si fuera poco, tras su renuncia al banco de La Roja, el propio guardameta dijo en su cuenta en X: “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia, termina dándote risa y también la razón”, acompañada de un ratón a modo de emoticón.

Johnny Herrera comparte el no citar a Claudio Bravo

Ya con el correr del tiempo y la opción latente para que el capitán bicampeón de América puede regresar a la selección con el nuevo entrenador, Johnny Herrera fue consultado al respecto.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el ex capitán de Universidad de Chile tuvo palabras para el desempeño de Eduardo Berizzo, de quien dijo que está bien que no haya continuado. Sin embargo, a la pregunta si se equivocó con desconvocar al golero, el Samurai no dudó en alabar la medida.

“Creo que en eso acertó (Berizzo). Fue consecuente, lo dejó fuera porque Bravo no quiso venir para algunos amistosos”, sentenció el campeón de la Copa Sudamericana con la U el año 2011.

Bravo no juega desde marzo del 2023 por La Roja (Photosport)

¿Cuántos partidos ha jugado Claudio Bravo por la selección chilena?

El arquero histórico de La Roja ha sido el portero nacional en 145 partidos ubicándose tercero en el ranking de jugadores con más presencias. Por detrás de Gary Medel (161) y de Alexis Sánchez (160). En cuarto puesto, aparece Arturo Vidal con 142 compromisos.