Johnny Herrera ve mejor a Cristóbal Campos que a Gabriel Arias: "No es porque sea el arquero de la U"

Gabriel Arias fue titularísimo en la victoria de la Selección Chilena por 5-0 ante República Dominicanaen Viña del Mar. Johnny Herrera analizó la performance del arquero de 35 años.

El Samurai Azul destacó que el golero tuvo dos tapadas buenas, pero considera que aún no logra dar 100% de seguridad en La Roja. “Creo que algo le pasa a Arias, de pronto es su forma de jugar”, opina en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Nosotros lo destacamos más acá cuando juega en Racing que es mucho más metido del arco y es un atajador neto, debajo del arco es muy bueno”, añade el bicampeón de América con La Roja.

Johnny Herrera menciona la falencia del capitán de La Academia: “A la hora de tomar decisiones creo que Christiane Endler le hizo una crítica parecida. Le falta el típico timing, cuando sale a cortar el centro queda medio corto, salió muy lejos. El tiempo y distancia queda corto”.

En ese aspecto, analiza cómo está en la competencia por la titularidad. “Ante la exigencia que exige el puesto, la paridad que tiene con los otros arqueros que están luchando por quedarse con el arco, eso lo hace restar un poquito”.

Cristóbal Campos, Brayan Cortés y Gabriel Arias fueron los arqueros convocados para la serie de amistosos de la Selección Chilena en junio (Foto: Photosport)

Por último considera que Cristóbal Campos estuvo más seguro en el triunfo 3-0 frente a Cuba. “Por ejemplo el otro día, no es que lo defienda, no es porque sea el arquero de la U, a Campos prácticamente no le llegaron, pero las veces que le llegaron el tipo siempre resolvió de forma exacta.”.