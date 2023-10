La selección chilena fue goleada por Venezuela en Maturín donde los dirigidos por Fernando Batista se metieron en la historia al lograr la mayor victoria ante la Roja con gran actuación del ex Universidad de Chile, Yeferson Soteldo.

Bolavip conversa con Jorge Coke Contreras, el que no es tan categórico como Miguel Ángel Neira, el que pidió el despido de Eduardo Berizzo luego de la vergüenza.

“Hoy día fue todo un desastre, pero no soy quién para decir si se debe ir o no Eduardo Berizzo, hoy se equivocaron todos”, indicó el ex seleccionado naiconal.

El Coke asegura eso sí que hay decisiones del DT que no entiende. “Por qué ante la salida de Valdés ingresa Osorio, jugador que no estaba siendo considerado ¿por qué no metió ahí a Aravena? si le dio resultados ante Perú, no lo entiendo”, asegura.

El Coke molesto con Marcelino Núñez.

Respecto al partido, Contreras cree que “Chile comenzó bien el partido, no concretó las oportunidades que se creo, pero después de los 20 min permitimos que Venezuela nos humillara”.

Duras críticas para Marcelino Núñez

El Coke cree que el punto de inflexión del partido, fue con la expulsión de Marcelino Núñez.

“Lo de Núñez es una estupidez del porte de un buque, como técnico no sé si lo dejo varios partidos sin citarlo o no lo llamo más, es que la recagó porque se hizo expulsar”, cerró.

¿Qué viene para la selección chilena?

Tras el triunfo ante Perú y la derrota contra Venezuela, La Roja debe esperar hasta noviembre para una nueva fecha doble de las Eliminatorias, la última de este año. Ahí enfrentará a Paraguay en Santiago (16/11) y a Ecuador en Quito (21/11).