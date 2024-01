Si bien ayer fue la presentación oficial de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de la Universidad de Chile, unos dichos de Michael Clark en el Centro Deportivo Azul causaron furor en redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo el presidente de Azul Azul?. Pues el ingeniero comercial lanzó una frase que sacó ronchas entre los eternos archirrivales del Romántico Viajero.

“La U es el equipo más grande que hay en Chile. Eso tiene el peso de la historia y los deberes que hay que cumplir. Estamos obligados siempre a pelear los partidos, a ganar y pelear los campeonatos…”, afirmó Clark.

Michael Clark abrió un viejo debate del fútbol chileno | Jonnathan Oyarzun/Photosport

UN EX UC SE PLANTA ANTE LOS POLÉMICOS DICHOS DE MICHAEL CLARK

Jorge Coke Contreras, ex jugador de Universidad Católica, conversó con Deportes 13 sobre este polémico tema, por lo que le respondió sin tapujos al mandamás azul.

“Primero tienen que entrar a la cancha y demostrar que lo son. Por ejemplo, uno sabe que Gabriel Castellón es una buena contratación y hace rato que pedía estar en un equipo grande, pero el resto de los fichajes de la U son solo apuestas”, señaló el también ex jugador de Colo Colo.

Finalmente, el ex seleccionado nacional remarcó que “en el fútbol las camisetas pesan, porque todas las hinchadas son exigentes y los jugadores que llegan tienen que saber tener una fortaleza mental para cuando las cosas no salen como esperan. Porque ahí no hay paciencia, no se espera a nadie, entonces desde el inicio tienen que entregar buen fútbol al grupo”.

¿Cuáles serán los primeros partidos de Gustavo Álvarez en la U?

En el cierre de enero, la U se desplazará hasta a la región de Coquimbo para disputar la Copa Verano 2024, donde los azules jugarán contra Universidad Católica y el cuadro pirata.