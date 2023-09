La baja sensible de Alexis Sánchez de cara al duelo de la Selección Chilena ante la Selección de Uruguay caló hondo entre los hinchas nacionales, los cuales ven como una de las máximas figuras de la Roja no podrá viajar con el resto de la delegación hasta Montevideo.

Ahora, el entrenador argentino Eduardo Berizzo tendrá que mover las piezas entre los jugadores que nominó para poder suplir la importante ausencia del Niño Maravilla.

Sánchez le dio un nuevo dolor de cabeza a Berizzo | Foto: Photosport

Jorge Coke Hevia, conductor del programa Pauta de Juego, lamentó la ausencia del tocopillano y aprovechó para caerle con todo a dos jugadores que están en la extensa citación del Equipo de Todos: Clemente Montes de Universidad Católica y Marcos Bolados de Colo Colo.

“Bueno, hablamos mucho del recambio y está perfecto. ¿Cuál es el tema?. Tal vez lo de Damián Pizarro te pueda haber sorprendido porque fue el jueves, ya sabías del problema de Bruno Barticciotto, ya sabías que Alexis hace 90 días está inactivo y como tú vienes preparando jugar con don delanteros yo creo que quedo corto”, partió diciendo el periodista.

“Para mí, Lautaro Pastrán y Víctor Dávila son Romario y Bebeto al lado de Clemente Montes y Marcos Bolados. Yo creo que Darío Osorio hay que ir dándole roce pero es un extremo y no creo que esté para jugar”, enfatizó.

“Si juega con un delantero en el Estadio Centenario no me pidan tener fe, ¿sabes por qué? No tiene ningún volante que vaya por fuera. ¡Qué momento Dios mío!”, cerró.

¿DÓNDE ESTÁN JUGANDO LAUTARO PASTRÁN Y VÍCTOR DÁVILA?

Tanto el actual jugador de Belgrano de Córdoba de Argentina como el ariete del CSKA Moscú de Rusia han sacado aplausos por sus desempeños en sus respectivos equipos.