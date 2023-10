Agitado estuvo el programa ESPN F90, ya que mantuvieron un especial diálogo dos de sus importante panelistas, Patricio Yáñez y Jorge Valdivia sobre un tema bastante especial y que en más de alguna ocasión, ha complicado al fútbol chileno.

El debate se dio en medio del tema estadios para el balompié nacional, como también el estándar que tiene nuestro país pensando en la organización del fallido mundial de 2030. Fue el instante, en que el conductor del espacio, Francisco Sagredo, habló que el Estadio Nacional debe cumplir con la calidad de un recinto a la altura planetaria.

En la oportunidad, Yáñez respondió, “yo creo que eso hace falta, el Estadio Nacional debió ser eso, pero ¿Tu crees que Huachipato merece tener un estadio para 10 mil personas más?“, consultó el ex seleccionado nacional.

Fue el instante, en que el Mago Valdivia interrumpió para decir “Pato, da lo mismo. Si estamos con ese pensamiento, no vamos a crecer nunca, hay que nivelar hacia arriba, qué importa si no lo llena, ¿Tu crees que en Brasil se llenan todos los estadios? no, no se llenan todos. Tienes que mejorar los estadios, dar a los hinchas otras cosas y que se motiven con ir”, interpeló el ex Colo Colo.

Siguiendo en su postura, el 10 afirmó que “¿Tu crees que Huachipato merece tener un estadio mejor? Obvio que sí, ahora van a clasificar a un torneo internacional y van a tener que ir a Concepción a jugar o venir a Santiago”, argumentó el ex Palmeiras.

Yáñez no se quedó callado y tuvo su contraataque, tal cual lo hacía en la cancha con su velocidad, y ahora en los comentarios, “la norma está equivocada cuando te piden un estadio para 100 mil personas y en la ciudad viven 70 mil, Para qué vas a tener monstruos blancos y después no va a ir nadie, para qué construir estadios para 60 mil personas y van a ir dos mil“, enfatizó el panelista.

Finalmente, mientras Valdivia también hablaba cosas encima de lo que expresaba el ex mundialista en España 1982, le dijo al Mago, “tú no me quieres escuchar a mi, tú quieres dar tu mensaje, yo digo que la norma es mala, porque ¿Cómo le vas a exigir a Cobresal un estadio para tanta cantidad de personas si en la ciudad viven menos? A eso es lo que voy, es ridículo”, cerró Yáñez.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja de Eduardo Berizzo jugará una doble fecha fundamental. Primero recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental por la tercera fecha de las Eliminatorias.

Luego visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 en el estadio Monumental de Maturín, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de las Eliminatorias a la Copa del Mundo.