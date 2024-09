En la Selección Chilena ha sido un importante tema lo que fueron los dichos del volante nacional, Arturo Vidal sobre el entrenador de ‘La Roja’, Ricardo Gareca durante lo que era el partido entre Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, las que se hicieron rápidamente virales.

Sobre estos dichos, el ex futbolista, Jorge Valdivia tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y se refirió a los dichos que emitió su ex compañeros, en la que no se mostró para nada de acuerdo con aquello.

“Yo creo que partiendo que está mal, es todo bien que sea un streaming de él, está con sus amigos, quizás si fuera otro también estaríamos diciendo lo mismo, que está mal, si acá lo que está mal es el fondo, ahora que sea Arturo lo agrava más no más”, partió señalando Valdivia.

Para el ‘Mago’, estos dichos de Vidal no ayudan para nada en lo que es la misión de la Selección Chilena en poder lograr boletos para lo que es la próxima edición del mundial.

“Sus dichos hacen que estemos hablando del tema y hace que a Gareca también le pregunten en conferencia, siendo que hoy por hoy lo más importante me imagino yo para Arturo, para Gareca y el medio, es que Chile pueda ganar mañana y tenga opciones de ir al mundial”, manifestó.

Los dichos de Vidal generaron controversia | Foto: Photosport

Siguiendo en esa línea, el hoy panelista agrega “Arturo tiene amigos en la selección, tiene compañeros, gente que trabaja, él teniendo y mostrando el nivel que ha mostrado en Copa Libertadores, no tengo dudas que Gareca lo va a llamar, pero estas cosas son tirar piedras al camino, es tirarnos piedras a nosotros mismos, es innecesario”.

Finalmente, Valdivia remarca en que las palabras de Vidal en esta oportunidad fueron desafortunadas y solamente generan un ruido innecesario en un momento bastante dificil dentro de la Selección Chilena.

“Arturo en algún minuto va hablar y le van a preguntar y va a decir ‘me equivoque’ o si el considera que no lo hizo, está bien, pero yo considero que es innecesario y lo único que hace es tirar piedras en este camino que todos queremos que pueda ser realidad, que es el mundial”, finalizó.