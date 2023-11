José Toño Prieto lapida a Luis Mena por el tema arqueras: “Si no sabía de esto, no puede estar en el cargo”

Siguen los coletazos a la escandalosa situación que afecta al Team Chile del fútbol, femenino, quienes están a horas de disputar la gran final de la especialidad en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Y es que el tema de presentarse sin arqueras especialistas en el puesto, tiene a todo el mundo del fútbol con mucha vergüenza producto sobre cómo no previsualizaron esta situación que ya da la vuelta al mundo.

Y desde luego los especialistas algo tienen que decir y en esta ocasión, no hay excepciones. Por ejemplo, el periodista José Antonio Prieto, quien en diálogo con Bolavip, dio a conocer su especial parecer ante este bochorno.

“Es un Récord Guinness”

Desde luego, entre la crítica e ironía, el comunicador sostuvo que este episodio es digno de reconocimientos y que demuestra lo pésimo que está siendo dirigido el máximo ente rector de nuestro fútbol chileno.

“Es un Récord Mundial Guinness. Algo difícil de igualar, algo absolutamente impresentable y que muestra que en la ANFP todo va en caída libre“, enfatizó Toño Prieto.

A su vez, rememoró que este caso es algo único en el mundo y que desde luego, que algo así, no tiene nombre. “No recuerdo un caso a nivel mundial donde un equipo juegue una final de un torneo importante sin arquero titular, sin arquero suplente, sin tener tercer arquero y con tan solo 13 jugadores para un partido donde se juega un título. Impresentable desde todo punto de vista“, sostuvo el periodista de Al Aire Libre en Cooperativa.

Las responsabilidades de Luis Mena

Para continuar con su análisis, el comentarista compara a Chile con otros rivales sudamericanos, quienes desde luego hicieron las cosas bien y por esa razón, no trajeron jugadores que militan en Europa.

“Estas reglas en la FIFA tienen más de 15 años y por algo Brasil o Uruguay no vienen con jugadores desde Europa”, expresó el periodista, quien a su vez, indica que, independiente de lo que ocurra en cancha, el récord está ya batido.

“Chile hace un papelón histórico porque si pierdes tú mismo te haces los autogoles, récord y si lo ganas lo harás sin arquero, récord por donde se le mire”, dijo Prieto.

También, habló de la responsabilidades y desde luego, el técnico, Luis Mena no está exento de aquello. “Aquí hubo errores. De un funcionario, sí, pero arriba de él hay un gerente, arriba del gerente un directorio y arriba un presidente, esa es una línea. Y en la otra está el entrenador, Luis Mena si no sabía de esto, no puede estar en el cargo“, apuntó.

Finalmente, señaló que “este grupo de jugadoras encabezadas por Christiane Endler fueron parte de la salida de José Letelier, pero a él nunca le pasó esto”, concluyó Toño Prieto.

Tiane Endler ya se encuentra en Europa para jugar en el Lyon (IMAGO Photosport)

¿Cuándo es la final del fútbol masculino en Santiago 2023?

Este sábado 4 de noviembre, se llevará a cabo la gran final de los Juegos Panamericanos en el fútbol masculino. El duelo entre Chile y Brasil arrancará a las 20 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.