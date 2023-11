Siguen los coletazos del bochorno de la selección chilena femenina en los Juegos Panamericanos, quienes este viernes disputarán la medalla de oro ante México sin una arquera especialista.

Todo, por el error y horror de planificación con el tema de las porteras Christiane Endler y Antonia Canales, quienes volvieron a Europa a defender sus respectivos equipos,provocando un verdadero escándalo en el equipo nacional.

Ahora, Juan Cristóbal Guarello en su programa en Youtube La Hora de King Kong, quien apuntó a tres personas en este episodios. El técnico Luis Mena, el gerente de selecciones Rodrigo Robles y el presidente de la ANFP y Federación de fútbol de Chile Pablo Milad.

En primera instancia, apuntó al estratega, a quien definitivamente le manifestó que tras los juegos, deben dejar el puesto. “Vas a jugar una final panamericana sin arqueras, sin dos jugadoras titulares y quieres que resaltemos lo bueno. ¿Qué tipo de planificación es esa? más encima salió mal. Lo siento, Mena, aunque gane el oro, que no creo, de todas maneras te tienes que ir, porque así no puede funcionar el fútbol chileno“, dijo el comunicador.

Agregó “¿Qué fue lo que pasó, Mena? Desastre, pichanga, mal. Si yo fuera justo con él, no dirige la final porque estaría echado ya que este desastre es inaceptable, como fue con Lopetegui en España, ‘no, es que es el multicampeón y ganó muchos títulos’, paremos, pues”, apuntó Guarello para cerrar ¿Qué le costaba convocar a una arquera del fútbol chileno?”.

“Milad, ¿Qué te queda por hacer?

Desde luego, que la voz de Radio Agricultura también envió sus dardos hacia el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien una vez más, protagoniza otro escándalo que afecta al balompié nacional.

Guarello, manifestó que el ex Intendente pensó que sería fácil resolver el tema de las arqueras, tal cual se arreglan los problemas en el fútbol chileno. “Milad, te tienes que ir, a la hora de argumentar cualquier cabeza de pescado, con un mínimo de decencia, ¿Cuál era la idea? Yo creo que le dijo a Mena ‘No te preocupes, tranquilo, papito, yo lo arreglo, está Neven Ilic y lo voy a hablar con él. Estamos en Chile demás que nos dejan inscribir’. Eso fue lo que pasó, como funciona la ANFP que pueden suspender un partido por cualquier cosa y creían que en los panamericanos podían funcionar igual“, enfatizó.

Ahondando en aquello, Detalló la serie de tristes episodios que ha vivido el país en la gestión del curicano en el ente rector. “Milad, ¿Qué te queda por hacer? Echaste a un entrenador de la selección chilena sin tener otro, trajiste a Francis Cagigao que no te dejó una lista de jugadores y te gastaste un millón de dólares para que no te dejase un plan. Trajiste a Javier Castrilli y puros escándalos, te dejaron en ridículo con lo del mundial 2030 y ahora esto. El fútbol chileno está en la lona“, reveló el comentarista.

También el gerente de selecciones, Rodrigo Robles, recibió el mensaje del comunicador. “Robles, te tienes que ir, ¿Cómo puedes planificar de esa manera? ¿Qué clase de planificación tiene el fútbol chileno? Da lo mismo esa explicación que dio”, sentenció.

Milad y Mena, dos apuntados por Guarello (Archivo)

“Ojalá ganen el oro, pero esta pichanga no puede continuar”

Finalmente, el comentarista señaló cómo debió operar la federación en este caso y por cierto, por más que La Roja femenina gane el oro, no se puede aguantar más esta forma de proceder.

“Si iba a estar Christiane Endler, se pudo haber mandado una carta un mes antes que empiecen los Juegos Panamericanos y decir que la iban a reemplazar, pero no tres días antes. Esto es un desastre. Ojalá ganen el oro, pero eso no va a tapar la desorganización y si vas a ganar el oro con pichanga, la pichanga no puede continuar”, cerró Guarello.