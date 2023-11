La presente temporada 2023-2024 está siendo más complicada de lo que esperaba Ben Brereton Díaz, delantero de la Selección Chilena quien aún no encuentra su lugar en el Villareal de España y no ha podido brillar tampoco en sus apariciones con La Roja.

La actualidad del delantero nacional es tal que hinchas chilenos piden que lo sienten en el banco de cara a las Clasificatorias, como así también los forofos del submarino amarillo cuestionan los méritos para haber llegado al equipo y su real aporte.

Uno que decidió poner el pecho a las balas y darle un espaldarazo brutal es Mauricio Pinilla, quien en ESPN respaldó al artillero y además lo aconsejó haciendo un brutal mea culpa sobre el desenlace de su carrera.

Ben aún no muestra sus armas en Villareal. | Foto: Photosport

“Ben lo está haciendo muy bien, yo no tenía ninguna expectativa de que fuera titular desde el día uno y el Villareal cuando lo lleva sabe eso también”, sinceró Pinilla sobre las expectativas de la llegada de Ben a España.

Para Pinilla, hay que tener paciencia: “Él tiene que vivir un proceso por lo menos de doce meses, vivir un campeonato, vivir lo que significa jugar en un formato y liga diferente. Ahora está dos escalones más arriba, pese a que la Championship sea competitiva”.

“Le va hacer muy bien y yo como consejo se lo doy porque tomé malas decisiones, que pasaban seis meses que no jugaba y me quería ir inmediatamente. Hoy me arrepiento porque podría haberme quedado, haber luchado y podría haberme quedado ocho años en el mismo equipo y no lo hice porque cada vez que había una dificultad, me arrancaba”, sinceró en el cierre.

Nueva oportunidad para Ben

Ben Brereton tendrá una nueva oportunidad de demostrar sus cualidades en el Villareal este domingo, cuando el submarino amarillo tenga que recibir la dura visita del Athletic Bilbao.

Clasificatorias en el horizonte

El chileno y el resto de sus compañeros se volverán a juntar con la Selección Chilena en poco más de una semana para enfrentar la última fecha doble clasificatoria ante Paraguay de local y Ecuador de visita.