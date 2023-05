José Toño Prieto pone el grito en el cielo por Damián Pizarro en la selección chilena: "Si no tiene gol, no puede estar"

Eduardo Berizzo hizo nuevas convocatorias para los microciclos que lleva a cabo en Juan Pinto Durán, donde llamó la atención la nominación de la promesa de Colo Colo, Damián Pizarro.

Bolavip conversa con el experimentado periodista de Radio Cooperativa, José Antonio Prieto, el que no está para nada de acuerdo con la decisión del estratega de La Roja.

“Yo creo que no está para la selección chilena adulta aún. Es un jugador como la mayoría de los futbolistas entre 18 y 20 años quedan en un limbo porque las competencias ya no existen en esas edades”, afirma.

Agregando que “por eso Damián Pizarro igual que muchos termina formándose en el primer equipo”.

José Toño Prieto critica el llamado de Damián Pizarro a la selección chilena (Cooperativa)

Igualmente el profesional de las comunicaciones no desconoce las virtudes del atacante albo. “¿Tiene condiciones? sí, ¿cuántas? muchas. Es rápido, técnico, valiente, va a todas, pero un goleador se defiende con los goles, y si él no llega a la red no puede estar en una selección adulta, para un microciclo sí puede”, reconoce.

Con todo, Toño Prieto hace hincapié en la falta de gol que persigue a Damián Pizarro en Colo Colo.

“Si lo comparamos con Alexander Aravena de la Católica, mas o menos tiene lo mismo que Pizarro, pero tiene gol, tiene capacidad a la hora de definir y además asiste para el gol”, cerró.