Los trabajos no cesan en la Selección Chilena y se trabaja a mil en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, con miras a los próximos amistosos, como también no perder el foco que es una Sub 23 y es por esa razón, que se prepara el equipo que nos representará en los Juegos Panamericanos.

En esta convocatoria del técnico argentino Eduardo Berizzo, se marca el regreso de algunos futbolistas que han dicho presente en varios de los encuentros de carácter amistoso que ha disputado La Roja, algunos de ellos por ejemplo, que vienen de su temporada en Europa.

Es el caso de Marcelino Núñez, quien es convocado en esta ocasión por Berizzo y que viene de su primera temporada en Europa. El actual volante del Norwich inglés, es pieza clave en los equipos del Toto. Nayel Mehssatou también recibió el respectivo llamado.

Por otra parte, en esta oportunidad tienen su chance jugadores que no estuvieron en el último microciclo por participar en torneos internacionales con sus respectivos clubes. Casos como los del portero de Audax Italiano, Tomás Ahumada, el mediocampista de Magallanes Alfred Canales o el propio Bruno Barticciotto de Palestino, ahora sí fueron considerados.

Colo Colo, también aporta en esta ocasión y el caso más llamativo es el de Damián Pizarro, quien aparece con su primera citación de su carrera a un selección mayor. Marcos Bolados y Daniel Gutiérrez también son jugadores del cacique y que ahora asoman como considerados.

Mientras tanto, en Universidad de Chile vuelve a tener una nominación el defensor, Matías Zaldivia, quien dejó una muy buena impresión en los trabajos de La Roja y reaparece, nuevamente. Por su parte, Darío Osorio, de nuevo no fue tomado en cuenta por Eduardo Berizzo.