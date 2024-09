Este viernes, Ricardo Gareca dará a conocer la nómina de jugadores para los compromisos que la Selección Chilena tendrá en el mes de octubre ante Brasil en el Estadio Nacional y ante Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.

El estratega nacional está con el agua hasta el cuello en el combinado nacional tras el mal debut por los puntos ante Argentina y Bolivia, donde cayó 0-3 en Buenos Aires y 1-2 en Santiago, respectivamente.

Guarello quiere a Cabral en La Roja. | Foto: Photosport

Juan Cristóbal Guarello, destacado comunicador y conductor del programa La Hora de King Kong, se la jugó con el jugador que tiene que estar sí o sí en la nómina de Ricardo Gareca para la fecha doble de octubre: “Luciano Cabral tiene que estar”, afirmó.

“¿Qué chiva tendrá para no llamar a Luciano Cabral? Porque en México está Dávila, Valdés que se lesiona a cada rato… ¿por qué no habría de llamar a Cabral que está jugando bien en el León?, siguió sobre el ex jugador de Coquimbo Unido.

¿Estará Luciano Cabral dentro de los planes de Ricardo Gareca? Este viernes alrededor de las 2 de la tarde se sabrá la nómina final de jugadores y si Cabral está o no considerado para los difíciles duelos que tendrá La Roja en el mes de octubre.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile recibe la visita de Brasil el 10 de octubre, mientras que 5 días más tarde tendrá que presentarse en la calurosa ciudad de Barranquilla para enfrentar a Colombia, una de las sensaciones en las presentes Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.