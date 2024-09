Juan Cristóbal Guarello lapida a La Roja de Ricardo Gareca: "No he visto a una selección chilena tan floja"

Juan Cristóbal Guarello no avizora un buen camino para La Roja. Tras la caída ante Argentina, el periodista lapidó al equipo de Ricardo Gareca: la diferencia entre ambos elencos fue demasiado evidente.

En los micrófonos de Radio Agricultura, no analizó en demasía la derrota, se enfocó en el problema de fondo. Para él, no se ve un buen panorama para Chile en el proceso clasificatorio.

“Estamos lejos en lo futbolístico, ese es el tema. Hay muy poca respuesta, porque claro: matamos a Eduardo Vargas, pero entra Ben Brereton y tampoco da nada”, señaló en primera instancia.

En dicha línea, continuó en su diagnóstico. “Al final, ¿quién da algo? Ya, Carlos Palacios. Ahora, en los últimos dos meses, pero no te va a salvar unas Eliminatorias, te puede servir”, agregó.

“Es lo que hay. Por nombres propios, no he visto a una selección chilena tan floja como esta. Quizás en la última fecha de las Eliminatorias del 2001 (para Corea y Japón 2002), cuando ya estabas eliminado y no quería venir nadie, OK”, lanzó.

Sin embargo, sobre ese equipo destacó: “Pero había jugadores. Si Chile paraba el verdadero equipo para jugar, era más que eso”.

Juan Cristóbal Guarello criticó duramente a La Roja.

La Roja se derrumba

¿Qué hacer con este combinado nacional? Juan Cristóbal Guarello no avizora un plan. Sombrío panorama para el equipo de Ricardo Gareca, que se aleja de la zona de clasificación al Mundial de 2026.

“Esto es sacar agua de las piedras. Tiene que venir Cristo y multiplicar los peces, transformar el agua en vino. Una especie de espasmo sobrenatural, un ser sobrenatural y darte 30 goles en Primera División”, advirtió.

Finalmente, aseguró: “hay un tema estructural del fútbol chileno, que cada vez es más evidente. Está costando mucho parar a un once competitivo”.

Cuándo juega Chile

El siguiente partido de La Roja será ante Bolivia. Se disputará el martes 10 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.