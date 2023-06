Juan Cristóbal Guarello le presta el ropero completo a Coke Hevia: "No hay porque estar filtrando videos, mal asesorado Claudio Bravo"

Si bien ya han pasado un par de días del duro cruce entre el guardameta Claudio Bravo y el periodista Jorge “Coke” Hevia a través de Twitter, en el ambiente deportivo siguen las repercusiones a raíz de esta polémica situación.

¿Cómo se originó todo? En conversación con Redgol, el comunicador dijo en su momento que el portero del Real Betis no debía volver a ser citado a Selección Chilena debido a su ausencia por motivo de vacaciones.

“Si Claudio Bravo prefiere privilegiar sus vacaciones, que está en todo su derecho, creo que ya estamos ya”, fue una parte de los polémicos dichos de Hevia, a lo que Bravo le replicó en la red del pajarito: “El de la cantina dirá siempre lo que quiera. Pero jamás la verdad”, mensaje que fue acompañado por un video personal del conductor de Bravo.

Esto no quedó ahí. Fue en su programa radial que el ex periodista de La Red le contestó fuertemente al bicampeón de América con la Roja. “Si Claudio Bravo dice que yo soy un mal periodista, perfecto, puede tener toda la razón. Yo sólo dije que no creía en estos permisos individuales y él sacó lo personal”, indicó.

Esta situación hizo que Fernando Tapia, compañero radial de Hevia, tomará la voz de mando y saliera en su defensa a raíz de los dichos del ex cancerbero del Manchester City.

LA DEFENSA DE JUAN CRISTÓBAL GUARELLO

Durante las últimas horas, un nuevo protagonista se sumó a esta polémica y se trata de Juan Cristóbal Guarello, quien en el programa Pierna Fuerte de Deportes en Agricultura también salió en defensa del hijo del reconocido animador de TVN.

“Muy mal Bravo con lo de Coke Hevia, no es necesario. Podemos discutir si estaba bien o no que se tomara el permiso, pero si vamos a comenzar a filtrar videos de jugadores o conversaciones privadas, no muy mal”, indicó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2011.

Actualmente, Bravo se encuentra en Dubai disfrutando las vacaciones con su familia | FOTO: Photosport

Bajo la misma línea, Guarello agregó que “Bravo está mal asesorado, hay alguien que le está dando malas ideas”.

“Hay cosas que se pueden discutir, pero hay formas y formas de hacerlo. No hay porqué estar filtrando videos, no va por ahí el asunto”, sentenció.