Luego de la inmensa convocatoria del técnico argentino Eduardo Berizzo para la fecha doble del inicio de las Clasificatorias Sudamericanas, lo más llamativo es la no citación de Claudio Bravo, quien no estará en el arranque de este proceso.

El no haber estado en la fecha FIFA del mes de junio, sin duda trajo sus consecuencias por parte del Toto, quien si bien lo habían reservado, no convocó al doble campéon de América.

Juan Cristóbal Guarello, en su Canal en Youtube La Hora de King Kong, dio su parecer respecto a la exclusión del golero en la nominación de Berizzo. Según el comunicador, a Bravo le pasaron la cuenta por no haber venido a los amistosos de hace unos meses.

“Evidentemente que le pasó la cuenta el no haber venido a la flecha doble, donde Chile jugó un duelo más o menos exigente ante Bolivia que no fue en La Paz, si no en Santa Cruz, y dos cornetines, Cuba y República Dominicana. Cómo será, que César Munder no quiso jugar por Cuba pese a que había sido nominado”, argumentó Guarello.

Ahondando en aquello, el periodista enfatizó que pese a la lesión que lo ha tenido al margen, de todos modos pudo haber llegado a los duelos de las eliminatorias. “Claudio Bravo estaba de vacaciones, no quiso venir, no se ha querido referir más al tema y le pasaron la cuenta pese a que había sido reservado, finalmente queda fuera. Bravo no estaba siendo titular en el Betis por una lesión, pero pudo haber llegado a la eliminatoria”, sostuvo el panelista de Radio Agricultura.

En relación al resto de los porteros citados, señaló que la lucha por la titularidad se cierra entre Gabriel Arias y Brayan Cortés, pero que la nominación del arquero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos Véliz, llega casi como de rebote.

“El tema está instalado. Llamó a cinco arqueros, lo de Cristóbal Campos no se si estaba tan merecido, está el cabro Ahumada de Audax, pero lo de Campos llegó como medio de rebote, pero es entre Arias y Cortés. Pero no se si Campos está para ser tercer arquero de la selección. Ignacio González está para tercer arquero, Fabián Cerda, Zanahoria Pérez pese a las dos macanas en la Unión, el Mono Sánchez, no se”, cerró Guarello.

Berizzo citó a cinco arqueros, pero no a Claudio Bravo (Photosport)

¿Cuándo juega Chile por las Clasificatorias Sudamericanas?

En septiembre, arranca el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Estados Unidos-Canadá-México 2026 en Sudamérica y Chile ya tiene programados sus dos encuentros.

El debut será el viernes 8 del próximo mes ante Uruguay a las 20 horas de nuestro país, en el Estadio Centenario de Montevideo, para luego el día 12 debutar como local ante Colombia.

Aquel compromiso, será el martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.