La Selección Chilena no dejó muchos saldos positivos en su visita al Estadio Centenario de Montevideo, en donde cayó por 1-3 frente a Uruguay con varios rendimientos individuales que estuvieron bajos.

Uno de los que se llevó la mayor cantidad de críticas en el equipo de Eduardo Berizzo fue el chileno-belga Nayel Mehssatou, quien se vio absolutamente superado por el conjunto charrúa y se llenó de detractores.

En conversación con El Deportivo del diario La Tercera, el histórico del Cacique y ex seleccionado nacional, Gabriel ‘Coca’ Mendoza, sorprende y elige quién debe ser el reemplazante de Mehssatou ante Colombia.

Coca Mendoza postula a Guillermo Soto para el puesto de lateral derecho. | Foto: Photosport

“Mehssatou no es el idóneo para el puesto de lateral derecho. Si bien Delgado ya ha jugado ahí, quien debería entrar es Soto”, dijo al citado medio dándole la prioridad al formado en Universidad Católica.

El Coca no dejó pasar la chance de pegarle a Pulgar: “Al medio, Pulgar se vio minorizado por los volantes de Uruguay, que lo pasaban por todos lados. Todo lo que muestra en Flamengo no se notó. Valdés fue un fantasma, no mostró mucho”.

“Monito Aravena en la Católica las hace todas y aquí se tuvo que preocupar de que no suba el lateral y de defender, al igual que Ben. Tácticamente no funcionó el equipo. Sabíamos que, si a Uruguay le salía el gol, pasaría lo que sucedió. Fueron tres y quizás merecieron algunos más”, remató en el cierre.

Así marcha La Roja en las Clasificatorias

La escuadra dirigida por Eduardo Berizzo marcha en el octavo puesto de las clasificatorias y, de momento y con un partido disputado, estaría fuera de absolutamente todo.