Nadie se salva de los análisis negativos en la Selección Chilena tras el primer traspié en las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026, en donde La Roja arrancó con una dura caída ante Uruguay en el Estadio Centenario.

Uno que no pudo ser consistente en su posición fue Gabriel Suazo, quien sufrió el ida y vuelta y el ataque de los charrúas. Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, se lo hizo saber en plena transmisión del compromiso para el medio citado.

“Con todo respeto, nosotros podremos decir que Gabriel Suazo le ganó al destino y que es esforzado, pero es el jugador del Toulouse y quizás ese sea su techo y está perfecto para él, para su carrera”, dijo lapidariamente.

Suazo la pasó mal en Uruguay. | Foto: Photosport

Caamaño aplaude y critica al mismo tiempo al formado en Colo Colo: “Le dobló la mano al destino, pero está en el Toulouse. Piquerez, que está en el Palmeiras, en el partido de vuelta seguramente estará en una liga mejor y esa es nuestra realidad”.

En el cierre, el comunicador no dejó pasar la oportunidad de repasar a Eduardo Berizzo por no poder cambiarle la cara a La Roja que no levanta cabeza: “Cuando fuimos a buscar a Berizzo era para que les subiera el nivel a los jugadores”, remató.

¿Cómo marcha Chile en las clasificatorias”

Con un partido disputado, Chile marcha en la octava posición y, pese a que queda mucho camino por recorrer, hoy estaría fuera de todo pensando en Norteamérica 2026.