La Selección Chilena se quedó sin entrenador tras lo que fue la igualdad ante Paraguay sin tantos por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que Eduardo Berizzo terminó dejando su cargo finalizado el encuentro ante los paraguayos.

A lo que será esta nueva misión de encontrar un entrenador para Chile, el ex estratega Juvenal Olmos tomó la posta en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ y dejó a su gran candidato para ser el nuevo DT de ‘La Roja’: Gustavo Quinteros.

“Hay un plus que tiene Gustavo Quinteros que no tenía Eduardo Berizzo, Berizzo desde que llegó no tuvo conexión con el público, con el medio, con los hinchas“, comenzó señalando Olmos.

Dando sus explicaciones para postular al entrenador de Colo Colo para la banca de la Selección Chilena, el hoy panelista del programa de TNT Sports explicó que Quinteros es un DT que tiene una importante conexión con la gente y es capaz de tomar decisiones radicales.

Gustavo Quinteros es el gran candidato para Juvenal Olmos | Foto: Photosport

“Quinteros es un tipo que está conectado al público, al ser técnico de Colo Colo, al haber ganado campeonatos con Colo Colo, al haber tenido que limpiar todo en un momento determinado y sacar 12-14 futbolistas y rearmarse nuevamente“, profundizó.

Finalmente, Olmos recalcó en el punto de la adhesión que puede lograr Gustavo Quinteros con el hincha chileno, algo que considera que con Eduardo Berizzo se perdió por completo.

“Él tiene conexión y eso es fundamental, porque había momentos que parecía que estaban jugando sin público ante Paraguay, hasta el público se deprimió y se quedó callado”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.