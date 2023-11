La Roja femenina logró el primer objetivo de los Juegos Panamericanos 2023: llegar a la final para pelear por la medalla de oro. El elenco dirigido por Luis Mena superó por 2-1 a Estados Unidos y ahora disputará la presea dorada ante México. Escuadra que superó a Argentina por 2-0.

Sin embargo, el triunfo pasó a segundo plano con las declaraciones de Christiane Endler. La portera y capitana de Chile confirmó que este ante la escuadra norteamericana fue su último partido con la Roja. “Es un ciclo cumplido. Lo venía pensando hace tiempo”, declaró la portera del Lyon. Elenco al que debe volver ya que terminó el permiso pactado y se perderá la definición por el oro de este viernes.

Lo que provocó un duro golpe para el cuerpo técnico de Luis Mena. Por lo que ahora busca la formula ideal para lograr revertir su decisión.

El plan de Luis Mena con Christiane Endler

El DT de la Roja femenina reconoció que ya avecinaba la decisión de Christiane Endler. Pero buscarán revertir su abrupto retiro a toda costa.

“Vamos a tratar de convencerla de que no nos deje. Tiene mucho por entregarle al fútbol femenino. Sabemos que carga con una mochila muy grande de hace mucho tiempo”, reveló Mena a Bolavip tras el pitazo final.

Ante esto buscarán darle su espacio y si es necesario que se aleja por un tiempo para retornar al arco de la selección. “Quizás que se tome un respiro. Ella lo necesita. Estamos muy orgullosos que sea chilena. Ella tiene mucho que entregar no tan solo dentro de la cancha. Esa experiencia de jugar en el extranjero y en la elite mundial tiene que traspasarla a las nuevas generaciones”, aseguró el ex entrenador de Colo Colo.

¿Quién jugará en el arco de Chile?

Ahora el tema es conocer quién reemplazará a Endler. Esto porque se especula que también Antonia Canales debe volver al Valencia. Lo que se complica ya que nadie puede ingresar en su reemplazo. Por lo que Mena deberá definir en las próximas horas lo que pasará.

“Mañana vamos a decidir quién va a jugar en el arco. Hay algunas jugadoras que teníamos claro que debían volver. Pero veremos en las próximas horas. Queremos disfrutar este triunfo. No todos los días vemos a Chile peleando una medalla de oro”, abordó el entrenador.

¿Cuándo es la final del fútbol femenino?

Ahora Chile debe enfrentar a México el próximo viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas por el oro en el estadio Elías Figueroa.

“No muchos no creían en lo que podíamos hacer. No tengo tanta experiencia como dijeron por ahí. Pero somos trabajadores y queremos que crezca el futbol femenino. Es un primer hito pero con los pies en la tierra. Hay mucho por mejorar, en especial en las divisiones inferiores”, expresó Mena por el desafío que se avecina.