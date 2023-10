La Selección Chilena Sub 23 logró su segunda victoria consecutiva en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, luego de derrotar por la cuenta mínima a su símil de Uruguay.

Los hinchas chilenos que llegaron hasta el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso vieron como Alexander Aravena anotó un verdadero golazo para darle el triunfo al combinado dirigido por el argentino Eduardo Berizzo.

En conversación con Bolavip Chile, José Pepe Ormazábal, relator de Radio Agricultura, se refirió a las grandes cualidades que mostró La Roja en el recinto deportivo de la Quinta Región.

“Yo me quedo con el equipo, no me quedo con uno o dos jugadores como figura, ante Uruguay vi un equipo”, manifestó.

Además, Ormazábal remarcó que “en este partido vi personalidad y garra. Ojo aquí está el recambio, Eduardo Berizzo tiene que abrir los ojos y aquí está el recambio”.

Por último, el locutor radial tuvo palabras para las llamativas pifias que le dieron los simpatizantes a Berizzo en el comienzo del encuentro. “El tipo en la Adulta no ha pasado nada por eso es merecido las pifias”, cerró.

¿Quién se clasifica a semifinales de los Juegos Panamericanos?

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán automáticamente a las semifinales del certamen panamericano y, como mínimo, se aseguran disputar la medalla de bronce en un torneo que se desarrollará íntegramente en la Región de Valparaíso.