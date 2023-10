Eduardo Berizzo no lo pasa bien en La Roja. El técnico argentino decidió tomar el fierro caliente de la Selección Chilena en la Sub 23 que compite en los Panamericanos y, de momento, el transandino sale trasquilado de su experiencia: la gente por segundo partido lo llenó de pifias a la hora de la presentación ante Uruguay.

El público no está contento con el actuar de Berizzo y le pasa la cuenta por las caídas con la Selección ante Venezuela y, además, del bajo rendimiento del equipo nacional. Ante las críticas, el experimentado técnico del fútbol chileno, Hernán Clavito Godoy, hace eco y entrega su opinión en Bolavip argumentando la marginación de Claudio Bravo le pasa la cuenta.

Godoy lanza un palo por lo que pasó con Bravo en el equipo. “Por ejemplo, la gente se hace sentir por lo que sucedió con Bravo. Sigue siendo premiado en España como uno de los mejores arqueros y no fue tomado en cuenta por problemas de camarín”, deslizó.

Igualmente, el eterno Clavito Godoy ratifica que “está bien el repudio, si no gana, la gente está descontenta y en general no podemos contentos si el proceso durante tanto tiempo lleva Berizzo”.

Eduardo Berizzo no lo pasa bien en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

Sin mala educación

Godoy siempre ha sostenido en sus declaraciones que Berizzo tiene que darle tiraje a la chimenea en el fútbol chileno y en La Roja. El ex DT de Santiago Morning siente que no existe aquello y que no se le da lo necesario al equipo.

“Simplemente, Berizzo ha sacado los valores que se pedía. Las críticas son válidas, pero basta sólo con eso”, añadió.

“Comparto con una opinión de Valdivia que lo escuché: está bien protestar, pero los escupitajos, tirar agua, tirar vasos, no corresponde. Si no estás de acuerdo basta con la rechifla, la pifiadera, el repudio pero de forma normal y no hacer cosas de mala crianza. Ese papá que lo ven en casa lanzando cosas, de qué forma va criar a sus hijos”, manifestó en su estilo, Clavito.

Igualmente, Godoy adicionó sobre lo de Bravo que “quizás, dolió que se tomara vacaciones. Siento que él merece el respeto que debe tener un crack. La gente está descontenta”