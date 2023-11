Igor Ochoa tiene una hipótesis bien particular sobre lo que se vendrá mañana, desde las 20 horas, en el arco de La Roja Femenina ante México por la medalla de oro en el fútbol femenino. El comentarista de Cooperativa sabe que este error no fue advertido por nadie y asume las consecuencias de eso.

En un análisis certero, el Maestro sabe que hay que convivir siempre con lo peor y sabe que el error es confiar en estos acuerdos con clubes del extranjero, que nunca se respetan y siente que ahí está la falencia de Luis Mena junto a la ANFP, de creer en el Valencia que sí dejaría a Antonia Canales a disputar el oro panamericano.

“Desde el comienzo debió citar sólo a una arquera del extranjero y es una cuestión que se le hace vista, ahora. He estado buscando y no planteamos esta crítica cuando salió la nómina. La gracia sería que alguien hubiese advertido que hay dos jugadoras que eventualmente podrían no estar. No vi a la persona tan iluminada, que habría tenido la razón“, expresó.

Además, el Polaco es claro en su previa y siente que está todo en una nebulosa. “Referido a lo de ahora, no sé si viene trabajando esta variable, calculo que sí, desde que apareció lo de Canales estarán trabajando, ninguna opción será medianamente probada, ni medianamente confiable ni aceptable“, argumentó.

Luis Mena tiene un trabajo arduo para ir por el oro panamericano sin arquera oficial (Photosport)

Saca presión

Ochoa que suma décadas en el periodismo deportivo chileno no había visto un error de esta envergadura, aunque él sabe que Luis Mena decidió totalmente sacarle presión a Yenny Acuña o a Franchesca Caniguán, quienes son las candidatas para atajar en el arco de Chile.

“En esta emergencia, el DT prefirió para sacar presión guardar el nombre. Si da el nombre empiezan a preguntar cuando jugó de arquera y todas esas cosas. El fútbol chileno tiene las variables más extrañas y hay que pensar siempre en lo peor, siempre“, adicionó.

Duda de la variante trabajada

Ochoa hizo gala de su expertise en estas situaciones donde falta una jugadora clave en una situación límite. Mañana, Mena tiene que ocupar el ingenio y su capacidad de ver cómo dar vuelta la situación para salir con 11 jugadoras de campo sin una arquera definida.

“No sé como será ahora, pero en los tiempos que uno reporteaba en la cancha se daba la posibilidad que los entrenadores trabajaban la peor hipótesis de quedarse sin arquero y poner un jugador de campo. Algunos veían eso y lo trabajaban como variable lejana. No sé si se ha dado eso, decir que va a jugar una jugadora de campo, pero hay alguna más relacionada con esta eventualidad, que no sé si en este caso la tiene trabajada“, terminó Ochoa.