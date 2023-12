Sin duda, es un día muy especial en las huestes de la Universidad de Chile, una jornada que quizás en lo deportivo, institucional y emocional, en los azules no quieren vivir nunca más, no obstante no puede no recordarse.

Y esto, va de la mano del día en que la U salvó la categoría de manera heroica y milagrosa ante Unión La Calera el 5 de diciembre de 2021 en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Muchos sabrán cómo vivieron ese día, con la familia, los amigos, cercanos o trabajando, como lo hicieron muchos comunicadores deportivos, quienes no han tenido vergüenza alguna en reconocer el amor por la U, sin temor a nada.

Uno de ellos es el destacado periodista Igor Ochoa, quien tras ese partido hace dos años, durante su comentario en el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa, solo apeló a la emotividad y nada de análisis del partido.

“Es mi obligación ser racional, pero la voy a evadir, necesariamente. Estoy de acuerdo con lo que dijo usted Sebastián (Esnaola), lo que dijo Don Ernesto (Díaz Correa) sobre todo los pecados de este equipo”, comenzando así su intervención.

Igor Ochoa: “Dejé de creer y la U me dijo que eso está mal”

Para la posteridad quedaron las palabras del destacado comentario y reconoció que hubo un momento en que sentía que todo se venía abajo. “Pero debo confesar que tuve un desliz importante, porque yo que crecí viendo a la U, viendo los goles de Carlos Campos hasta el minuto final, hoy dejé de creer en algún momento”, afirmó el comunicador.

Ahondando en sus dichos esa tarde, comentó en su intervención, que la mística de los azules fue fundamental para, volver a creer. “Dejé de creer en un momento y de pronto, no se por qué milagro futbolero, pero ahí se da, entonces la U, la camiseta, el chuncho, el azul, me recordó que uno no debe dejar de creer, nada más”, sentenció el periodista.

Cerró sus dichos diciendo que “habrán muchos momentos para el análisis del partido mismo, pero creo que esto es más del corazón que de la mente. Conviene respetar eso y en algún momento dejé de creer y la U me dijo que eso está muy mal y me llevó a otro terreno“, concluyó aquella vez, Igor Ochoa.

El festejo tras la salvación (Photosport)

¿Cuál fue la campaña de Universidad de Chile en el año 2021?

Pese a la angustiante jornada durante los minutos finales, la U cerró el año en la undécima posición en aquel entonces. Con 39 puntos en 32 partidos gracias a 10 triunfos, nueve empates y trece derrotas. Anotaron 34 goles y recibieron 37.