Aníbal Mosa responde sin filtro a la demanda de Lucas Cepeda contra Colo Colo: “Encuentro que…”

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa rompió el silencio a la polémica demanda de Lucas Cepeda al club.

En Colo Colo recibieron una noticia que sorprendió a todos en las últimas horas y esta trata sobre la sorpresiva demanda que el ex delantero del ‘Cacique’, Lucas Cepeda realizó contra el club, en la que reclama un 10% tras su transferencia al Elche de España.

Ante esta situación, el presidente del club, Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación previo al duelo entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, en la que respondió sin filtro a esta demanda del seleccionado nacional.

“No quiero profundizar mucho en este tema, pero encuentro que no estuvo bien, hay que remitirse a los contratos que están firmados y esos son los que valen”, parte señalando Mosa.

En esa misma línea, el mandamás del conjunto ‘Popular’ se muestra bastante tranquilo ante esta situación, en la que él sabe que los contratos que se firmaron con el jugador, se cumplieron de buena forma y que hoy en día, no hay nada pendiente con él.

Cepeda y una polémica demanda en Colo Colo | Foto: Photosport

“Tenemos contratos firmados que reflejan lo que ocurrió en la negociación con Lucas Cepeda, las que yo conducí personalmente”, remarcó.

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Concluyendo, Mosa no quiso referirse más al respecto, en la que dejó todo en manos de la justicia sobre esta polémica situación con Lucas Cepeda, la que esperan que pueda finalizarse lo más pronto posible.

“Yo no voy hablar por nadie, no puedo hablar absolutamente nadie, habló por mí y los documentos que yo firmo. Saquen sus propias conclusiones, el tema para mí está en otra arista, lo de Cepeda ya contesté lo que debía contestar”, cerró.