El delantero de 24 años echó pie atrás a la renuncia de la indemnización tras ser traspasado al Elche.

Hasta que se confirmó la demanda que Lucas Cepeda interpuso contra Colo Colo por el no pago de una indemnización tras el término de su contrato al ser traspasado al Elche de España.

La primera información la dio a conocer el periodista Cristopher Brandt de ESPN Chile el pasado 28 de octubre, lo que fue confirmado por el propio comunicador este domingo.

El delantero de 24 años está reclamando incumplimientos económicos del Cacique, que se traduce en una indemnización del 10% por los 2,2 millones de dólares en su venta al club español.

En total, son 220 mil de la moneda estadounidense, que en pesos chilenos son exactamente $215.837.600.

En la demanda, Cepeda pide la nulidad de la renuncia a esta indemnización, pues el finiquito firmado el 27 de enero de este 2026 carecería del poder liberatorio de esta indemnización.

Lucas Cepeda ingresó la demanda en contra de ByN. El jugador pide la nulidad de la renuncia a su indemnización y exige el pago de USD 220.000 por su traspaso a Elche. https://t.co/tdPzfTbJ6A — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) November 1, 2026

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Este sin duda es contratiempo que no estaba contemplado en Blanco y Negro, en un año que no tuvieron competencias internacionales y donde económicamente han tenido que hacer otras jugadas, como el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha, la sensación del Mundial 2026.

Si bien el cuadro popular clasificará a la Copa Libertadores 2027, los montos que otorga aquel certamen continental no llegarán hasta la próxima temporada.

En síntesis

Lucas Cepeda demanda a Colo Colo por impago de indemnización tras traspaso al Elche.

por impago de indemnización tras traspaso al Elche. $215.837.600 de pesos exige como el 10% de su venta por 2,2 millones de dólares.

como el 10% de su venta por 2,2 millones de dólares. 27 de enero de 2026 se firmó el finiquito cuya nulidad solicita el delantero.