Aníbal Mosa lanza desafiante mensaje tras el triunfo de Colo Colo: “Me da lo mismo”

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa dejó estos dichos tras la victoria de 'Popular' ante Universidad de Concepción.

Colo Colo volvió a los abrazos tras su contundente victoria por 6-1 ante Universidad de Concepción en la Liga de Primera en el Estadio Monumental, resultado que permite a los dirigidos por Fernando Ortiz dar un gran paso para poder conseguir un nuevo título.

Tras lo que fue este duelo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación y dejó sus sensaciones a la victoria del ‘Popular’, en la que mostró toda su felicidad por el rendimiento de Colo Colo.

“Había que ganar, se ganó bien, apareció el equipo, así que contento por todos los colocolinos”, parte señalando Mosa.

Luego, al mandamás se le consultó por lo que fue la actuación puntual de Javier Correa, quien anotó cuatro goles ante el ‘Campanil’, en la que destacó su participación, pero también gozó con la actuación de todos los dirigidos por Fernando Ortiz.

Mosa habló de todo tras la victoria ‘Alba’ | Foto: Photosport

“No recuerdo que haya hecho cuatro goles y hace tiempo que no hacíamos seis goles. Se necesitaba el triunfo, pero más allá de las individualidades, el equipo sacó la garra, el profesionalismo, sacó lo colocolino que es, así que eso nos deja conformes”, remarcó.

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Por otro de los temas que el presidente de Colo Colo fue consultado es por la eventual denuncia de Lucas Cepeda, en la que dejó una fría respuesta al respecto: “Son temas administrativos, que no quiero referirme a ese tema todavía”.

Concluyendo, a Mosa se le consultó sobre si ya se siente campeón y cuándo le gustaría poder dar la vuelta olímpica con el torneo, en la que puso paño fríos al respecto, haciendo el llamado de ir paso a paso y además, remarcó en que le da igual contra que equipo poder gritar campeón.

“Todavía no, tenemos que ir a Chillán, aún hay partidos por delante. Quiero ser campeón contra quien sea, me da lo mismo contra quien”, cerró.