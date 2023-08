La selección chilena comienza su largo camino al Mundial 2026 donde deberá enfrentar a Uruguay como visitante y a Colombia como local en el estadio Monumental.

Una de las grandes dudas respecto a la nominación de Eduardo Berizzo es si el técnico contará o no con la presencia del arquero Claudio Bravo, el que no fue parte de los tres amistosos que jugó la Roja en junio.

El periodista de TNT Leonardo Burgueño se la juega al respecto y asegura que el capitán bicampeón de América no será llamado por el estratega del equipo de todos.

Según el profesional, Berizzo no llamará a Bravo por tres razones: “No está a punto físicamente, además, desde su círculo creen que no será convocado y el diálogo que tuvo con Berizzo en la última convocatoria también incide, por eso no va a estar”.

Leo Burgueño descarta a Claudio Bravo en la selección chilena

¿Quién será el reemplazante de Claudio Bravo en el arco de la selección chilena?

Leo Burgueño es claro y opta por un portero que está compitiendo a gran nivel, de hecho juega actualmente los cuartos de final de la Copa Libertadores con Racing Club.

“(Gabriel)Arias tuvo un muy buen partido con Racing ante Boca, pero Cortés no va a atajar contra la U, le debería tocar a De Paul“, indicó.

¿Cuándo, dónde y contra quién juega la selección chilena en septiembre?

El 8 de septiembre Chile visitará a Uruguay en el estadio Centenario a las 20:00. En tanto, el 12 del mismo mes recibirá a Colombia a las 21:30 en el estadio Monumental.