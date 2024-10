El mundialista y miembro de Colo Colo 1973, no tuvo piedad con el Premio Nacional de Periodismo quién pidió al King para La Roja.

Las declaraciones de Arturo Vidal en el sentido de que Ricardo Gareca debió llamar a los jugadores de la Generación Dorada en la doble fecha eliminatoria ante Brasil y Colombia sigue dando que hablar.

Leonardo Véliz hace rato que le viene dando leña al volante de Colo Colo, incluso apareció en medios argentinos asegurando que “vivía del recuerdo”, pero ahora cambió el objetivo y en conversación con BOLAVIP las emprendió en contra de un histórico periodista deportivo.

“Mi amigo Pedro Carcuro pide a Arturo Vidal para la selección chilena porque las redes sociales lo proponen, mira poh, a lo que hemos llegado”, disparó.

El Pollo saca su lado más pasional para agregar: “¡Carcuro diciendo eso! Igual lo entiendo porque es periodista y está en las cavernas, busca que hablen de él, nadie habla de él”.

Véliz no se queda ahí y cuenta que “el sistema de la prensa, es un deseo populista y yo me cansé de hablar de Vidal, el medio está embobado con él, es increíble, no había visto una campaña para que un jugador vuelva a la selección”.

Leonardo Véliz critica a Pedro Carcuro por pedir a Arturo Vidal a la Selección.

“Arturo Vidal no está para la selección chilena”

Pese a que adelantó que no quería hablar más del mediocampista de Colo Colo, Leonardo Veliz es categórico a la hora de responder si está o no para la selección chilena.

“Vidal estando en plena condición no pudo clasificar a Chile a dos mundiales, imagínate ahora”, cerró.