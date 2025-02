El tiempo pasa rápido y cada vez queda menos para que Colo Colo cumpla los esperados 100 años, hito que solo sucederá una vez y que tiene tanto a hinchas como ex jugadores celebrando de Arica a Magallanes como reza el himno.

Uno que no ha sido parte de las actividades del centenario, eso sí, es nada más ni nada menos que Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico ex jugador y finalista de la Copa Libertadores de América 1973 donde los albos cayeron frente a Independiente de Avellaneda.

Colo Colo se dispone a celebrar el centenario este año. | Foto: Photosport

En conversación con LUN, el ex jugador del Cacique se descargó y acusó el furioso ninguneo que le pegaron para las actividades del centenario:” No existo para ellos. Y no me sorprende, porque un día yo dije que Colo Colo era el juguetito de Aníbal Mosa y supongo que a él no le debe haber caído bien mi comentario. Aunque reconozco que cuando nos hemos topado, me saluda”, dijo.

Consultado si le afecta la situación, Véliz dice que “Puede ser, pero, la verdad, no me afecta mucho no estar en cenas o fiestas. Sí espero que cuando venga Mirko Jozic a Chile, me pueda juntar con él en mi casa. Al menos eso dijo que trataría de hacer cuando estuve con el en Splitz el año pasado y lo convencí de venir a Chile”, sumó.

Así las cosas, Colo Colo se dispone para celebrar su centenario y dejando a fuera a un ex jugador que, si bien suele ser ácido con sus críticas, está marcado a fuego con la institución alba y así lo demostró en su época de futbolista.

