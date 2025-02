Chile inició el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 con una derrota por 2-1 frente a Argentina. El exfutbolista Leonardo Véliz piensa que el resultado fue corto y asegura que los jugadores de ataque de la Roja no pudieron gravitar en el compromiso que se disputó en Caracas.

“El marcador debió haber sido más abultado. Chile arrestos esporádicos, yo te digo en relación al gol, fue un regalo y ¿Qué otras oportunidades tuvimos? Rossel prácticamente nada, muy huérfano arriba, el chiquito Vásquez no hizo nada y Ramos por todo el frente no pudo frente a una muy buena defensa argentina. Muy superior los argentinos, el marcador no lo dice”, expresó el mundialista de España 1974 en diálogo con BOLAVIP.

El Pollo no ve como una solución a Damián Pizarro y fue crítico con Willy Chatiliez: “No es solución, lamentablemente. El cambio tenía que hacerlo, porque puso al otro chico (Chatiliez), que corre, corre, un tiro libre, nadie, ni Juan Carlos Orellanas, ni el chico Rivas, ni Chamaco Valdés, le pegó abajo a las piernas”.

Tampoco estuvo de acuerdo con el balance del reconocido periodista Pedro Carcuro: “Aunque a Carcuro dice me dejó buena impresión esto, pero es mentiroso”.

Pollo Véliz en desacuerdo con que jugadores se corten las medias

Leonardo Véliz se mostró crítico con la práctica en Chile Sub-20 de cortarse las medias: “No he visto todos los partidos, pero eso de cortarse las medias, yo soy utilero y digo váyanse a la chu… ¡Cómo sobrará la plata en la utilería! está imitando a Bellingham del Real Madrid que cambia camiseta cada tres días. pero es el Real Madrid”.

Para el exfutbolista nadie puntualiza en el tema: “No sé qué va a pasar mañana, van a tijeretearse los pantalones. Son pequeños detalles que en estos partidos se tienen que hablar. Nadie dice nada”.

“El cabro Carmona de Huachipato con las medias rotas, tijereteadas, el cabrito este el Vásquez igual y hay otros más. Los otros equipos nadie, por ahí anduvo alguno de Colombia, creo. Esas son las cosas que hay que hablarlas”, agregó.