Colo Colo sufrió un duro traspié en su visita a Valparaíso tras caer por la cuenta mínima ante Santiago Wanderers, en un partido válido por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Chile 2025.

Pese a las grandes ausencias, el equipo de Jorge Almirón nunca encontró su mejor versión en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander y los Caturros supieron hacer mal a los albos y llevarse tres puntos importantísimos en su lucha por clasificar a la siguiente ronda.

Con este mal resultado para los colocolinos, los hinchas del Eterno Campeón comienzan a perder la paciencia con el equipo a pesar de tener un plantel plagado de jugadores de renombre, los cuales intentarán dar vuelta la página en el próximo partido ante Unión San Felipe.

Leonardo Véliz le habla fuerte y claro a Arturo Vidal y Aníbal Mosa

Leonardo “Pollo” Véliz, mundialista con La Roja y ex jugador del Popular, se ha caracterizado por ser una persona confrontacional y esta vez no fue la excepción en conversación con Redgol, dejó en claro que el cuadro de Macul no está listo para luchar en la Copa Libertadores 2025.

“Vidal y Mosa dicen que por lo menos hay que llegar a la final de la Copa Libertadores. Con este equipo, a este nivel, Colo Colo con suerte podrá pasar la primera fase. No lo veo bien”, aseveró el ex delantero albo.

Vidal y Mosa se tienen fe para lo que pueda hacer el Cacique en el torneo internacional | FOTO: EFE/ Elvis González

Leonardo Pollo Véliz critica duramente a Marcos Bolados y Cristián Zavala

Además, Véliz tuvo fuertes críticas hacia dos futbolistas del plantel de Almirón. ¿Para quiénes? Para los delanteros Marcos Bolados y Cristian Zavala.

“Bolados nunca ha sido un jugador insustituible; y el chico Zavala a mí me ha decepcionado, porque cuando jugaba en Melipilla yo tuiteé ‘este jugador es para Colo Colo’, pero como le juegan atrás y la principal arma de este chico es la velocidad, necesita espacio, pero como no es habilidoso le cuesta”, apuntó.

“Yo veo que Colo Colo no tiene buenos jugadores ofensivos, salvo que se ilumine un poquito Cepeda, que tenga un buen partido, pero Colo Colo no tiene nada más. Por el medio el fútbol está clausurado”, remató.