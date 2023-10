En Perú esperan el partido ante la Selección Chilena del jueves a las 21:30 en el estadio Monumental de Santiago por la tercera fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Juan José Oré, histórico exfutbolista peruano, reveló sus expectativas de cara a una nueva versión del Clásico del Pacífico.

“Tranquilo, esperando un buen partido y un buen resultado sobre todo. Chile lo necesita y nosotros también lo necesitamos. Ojalá que sea un buen compromiso y rescatemos por lo menos un punto los peruanos”, expresó J.J en diálogo con Bolavip Chile.

El exdelantero con trayectoria en la Selección Peruana, Panathinaikos de Grecia, Universitario, Sporting Cristal y Deportes Iquique, entre otros clubes, espera que Perú logre sacar partido del presente de Chile. “Tiene que ir a aprovechar el mal momento, a ganar, pero si no se puede un empate es bueno. En general vamos a salir a ganar. Eso es lo que yo pienso, creo que debería ser así”.

J.J Oré se refirió a cómo va el nuevo proceso con Juan Reynoso en la banca. “Básicamente la base del último mundial, del repechaje también, ahí hay un buen equipo y ahora se está reforzando con algunos nuevos que van saliendo, que tampoco es mucho”.

Juan José Oré se refiere al encuentro entre Chile y Perú (Foto: Photosport)

El peruano-danés convocado para el encuentro de Perú ante Chile

Perú convocó al defensor del Silkeborg IF de Dinamarca, Oliver Sonne. El goleador se refirió a la situación. “Es una de la molestia de mucha gente acá, que debería darsele más oportunidad a los jóvenes. Si hay jugadores, lo que pasa es que este muchacho viene destacando en su liga, tiene raíces peruanas, es jóven. Pero en Perú tenemos igual jóvenes que vienen destacando en el torneo local”.

Por ahora, considera que el defensor peruano-danés viene a un proceso de adaptación y le abre las puertas de la Selección. “Yo creo que más allá de la convocatoria va a estar a la expectativa, quizás más adelante se pueda dar una oportunidad. Viene a conocer la idiosincracia, a adaptarse un poco al fútbol sudamericana. No sé si por ahí se le da oportunidad, es uno de los temas que se discute acá, pero si viene a sumar, bienvenido sea”.

JJ Oré no duda en el Clásico del Pacífico

La leyenda peruano no duda en que Perú vs Chile es un clásico. “Sí, por historia, el Clásico del Pacífico, sus buenos momentos cuando los dos equipos andaban muy bien. Chile en ese tiempo nos saca ventaja, porque no hemos podido ganarle por Clasificatorias (de visita)”.

“Ojalá ahora pueda ser la oportunidad, sabiendo que Chile no anda bien, como muchos países en Sudamérica, salvo algunos que están bien porque tienen recambio generacional, le dan continuidad, a los jóvenes, el fútbol es más competitivo”, agregó.

JJ Oré se refirió a la realidad del fútbol peruano, chileno, boliviano y paraguayo. “En el caso nuestro está venido a menos, como Chile que no tiene un cambio generacional hace tiempo, siempre en Chile han salido muy buenos jugadores. Como vimos en otros países Bolivia, Paraguay que siempre iba a los mundiales, pero hace varias eliminatorias que no anda bien”.