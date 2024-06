En la Selección Chilena hay preocupación por lo que es el tema de las lesiones pensando en la Copa América, en la que Ricardo Gareca espera poder tener a su mejor contingente pensando en lo que será su viaje a Estados Unidos este fin de semana.

Por esto, en esta jornada el arquero nacional, Claudio Bravo se dirigió a Clínica MEDS para realizarse sus respectivos estudios tras lo que fue el golpe que recibió en el duelo ante Paraguay y luego de aquello, conversó con los medios para dar detalles de su situación.

“Hicimos unas pruebas, ya el doctor hablará en relación a eso, pero no es nada preocupante. No hay nada de gravedad por suerte”.

“Nunca he tenido susto con el tema de las lesiones. Estamos todo el día haciendo esfuerzos grandes y quieras o no, esto es parte de la actividad. Nunca he tenido esa sensación”, declaró Bravo.

Bravo puso la tranquilidad en La Roja | Foto: Photosport

Si bien el capitán de ‘La Roja’ no asusta con poner en duda su presencia en la Copa América, explica que en estas últimas horas ha seguido con un poco de dolor en su rodilla y que por eso, en el duelo ante Paraguay decidió ser sustituido.

“Ahora con un poco de dolor. Por eso ayer salí, no era tampoco para arriesgar. Íbamos ganando, estábamos haciendo bien las cosas y no queríamos arriesgar nada, en lo absoluto”., declaró.

Finalmente, Bravo volvió a recalcar y poner la calma al señalar que esta molestia física no le impediría de poder disputar la Copa América y que en los próximos días ya podría estar disponible para trabajar junto a sus compañeros en ‘La Roja’.

“Sí, espero que sí. Ahora tendré que parar unos días, recuperar la rodilla porque tengo un poco de molestias”, concluyó.