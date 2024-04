Arturo Vidal cuenta con una gran trayectoria en el fútbol. El King levantó dos Copa América con la Selección Chilena, jugó en equipos importantísimos a nivel mundial como la Juventus, Inter de Milán, Barcelona y Bayern Múnich. No obstante, el volante a sus 36 años no se conforma y este año su objetivo está en ser competitivo internacional con Colo Colo.

El mediocampista no solamente tiene metas con el Cacique, ya que aún tiene pendiente un gran sueño con la Selección Chilena, así lo confesó cuando fue consultado por el youtuber, Ezzequiel, quien publicó un video en Instagram.

“Llegar con Chile mucho más arriba en un Mundial”, expresó Vidal. El volante no estuvo por molestias físicas en los amistosos de la Roja ante Albania y Francia que significaron el estreno del ciclo de Ricardo Gareca.

El Tigre llegó con el gran objetivo de instalar a la Selección Chilena en la Copa del Mundo 2026. Algo que coincide con las aspiraciones mundialistas del volante de 36 años.

Lo más arriba que llegó el volante a nivel Mundialesfueron los octavos de final en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En las dos ocasiones la Selección Chilena cayó ante la Selección Brasileña, primero por 3-0 en Johannesburgo y luego por 3-2 en penales en Belo Horizonte tras igualar 1-1 en los 120 minutos.

Arturo Vidal quiere llegar más arriba con la Roja en un Mundial. (Foto: Photosport)

La próxima cita que se viene para la Chile será la Copa América 2024 que comenzará en el mes de junio. Hace unas semanas, el King se mostró a disposición de ser convocado, aunque también se puso en el escenario de estar de afuera.

“Si me llaman, voy a ayudar como lo he hecho siempre, y si no, apoyaré de afuera. Va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos jugadores y hay que darle oportunidad a los que estén mejor”, señaló el histórico jugador chileno semanas atrás.

¿Cuándo se juega la Copa América 2024?

La Copa América se jugará entre el 20 de junio y 14 de julio. Chile comparte el Grupo A con Argentina, Perú y Canadá.