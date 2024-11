La Selección Chilena reveló los jugadores nominados por Ricardo Gareca para los partidos frente a Perú y Venezuela. Manuel de Tezanos considera que es una nómina sin mayores sorpresas.

“Tenemos nómina sin grandes sorpresas. No aparecieron jugadores de la generación dorada, como se rumoreaba”, expresó el periodista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El profesional de las comunicaciones advierte sobre la situación en el arco: “Mencionaba lo de Arias, porque si bien Brayan Cortés es un titular indiscutido y rinde en la Selección, pero nunca se sabe lo que puede pasar y a mí que ni Vigouroux, ni Vicente Reyes en caso de emergencia son una carta muy segura. No los hemos visto jugar en la Selección”.

En ese sentido, considera que a la Roja le falta un golero con más experiencia en el fútbol sudamericano: “Puede ser Arias. A mí no me vuelve loco Arias porque creo que por la selección no lo ha hecho bien, pero creo que falta experiencia acá. Algún jugador que haya jugado copas internacionales en Sudamérica, porque no es lo mismo jugar en Inglaterra, que ir a jugar de visita a Perú”.

Manuel de Tezanos cree que se pone en riesgo a Vicente Reyes

El comunicador se refiere al golero del Norwich City, Vicente Reyes: “Para ellos puede ser una bonita oportunidad, pero después de un mal partido, te comes cuatro o cinco goles y quedas marcado para siempre, digo por Reyes”.

Manuel de Tezanos siente que un debut de Vicente Reyes sería un riesgo si el momento no es el indicado. (Foto: Photosport)

“Creo que tiene un futuro tremendo, pero hay momentos para hacer debutar jóvenes, que realmente lo beneficias y hay otros momentos donde lo pones en riesgo más allá que rinda o no”, finalizó.