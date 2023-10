Manuel Pellegrini está muy conforme con Claudio Bravo en el Real Betis. El Ingeniero no se metió en la decisión de Eduardo Berizzo de no llamar al golero, pero sí destacó el buen presente de su dirigido con la camiseta verdiblanca.

“Su momento futbolístico lo está demostrando en el Betis todos los fines de semana. Después de haber tenido una lesión bastante larga, se ha recuperado, anda en un buen momento”, dice el estratega chileno en conferencia de prensa.

Pellegrini aseguró que la ausencia del bicampeón de América en la Selección Chilena se siente. “Después de eso, hay un técnico de la selección. No es fácil elegir una lista acotada de jugadores para ver cuáles van a ser los más útiles para los resultados, así que en la no citación no me meto, pero sin lugar a dudas que siempre no estando Claudio en la selección se siente”.

Además, el Ingeniero sitúa al ex Barcelona y Manchester City como uno de los futbolistas que le da un extra a la Selección Chilena. “Es un jugador de una trayectoria muy importante, no son tantos los jugadores del fútbol chileno -como el caso de Alexis o de Arturo Vidal- que le dan un plus especial a la selección”.

Claudio Bravo queda fuera de La Roja pese a su buen presente en el Real Betis (Foto: Getty)

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja de Eduardo Berizzo jugará una doble fecha fundamental. Primero recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental por la tercera fecha de las Eliminatorias.

Luego visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 en el estadio Monumental de Maturín, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de las Eliminatorias a la Copa del Mundo.

¿Por qué Claudio Bravo no es nominado a la Selección Chilena?

Eduardo Berizzo argumentó en septiembre que su decisión de no convocar a Claudio Bravo para los encuentros ante Uruguay y Colombia se debe a la negativa del golero de jugar los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

El Toto sostuvo su determinación para esta nueva doble fecha, pese al buen momento del guardameta en el Real Betis.