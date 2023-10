Eduardo Berizzo no citó a Claudio Bravo a la Selección Chilena para las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El Toto tomó la decisión luego de que el golero comunicara que no iba a jugar los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

Claudio Bravo se sorprendió por la “sensación de malestar que puedan tener” hacia él. Marcelo Barticciotto aseguró que Berizzo se “compra un problema gratis” al dejar fuera de La Roja al golero del Real Betis.

“Es un problema que se compra gratis. Es un problema que en definitiva no ayuda al proceso de esta selección, que lo menos necesita son problemas. Necesita la suma de todos para tratar de salir de este momento complejo”, expresó el exfutbolista en Al Aire Libre en Cooperativa.

Barti deja en duda que La Roja pueda sumar canasta perfecta ante Perú en Santiago y Venezuela en Maturín. “Van a venir dos partidos, que he escuchado a muchos decir hay que sacar seis puntos. Yo no sé cómo lo va a hacer para sacar seis puntos”.

¿Qué dijeron Eduardo Berizzo y Claudio Bravo?

Eduardo Berizzo se refirió en septiembre a su motivo para no llamar al golero de 40 años. “Con respecto a lo de Claudio Bravo le contesto claramente, las nóminas hablan por sí solas, si necesita más claridad, la no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada”.

Bravo se refirió a la situación en diálogo con TVN. “Me sorprende a lo mejor la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona, siendo que exista en dos oportunidades -en una anterior y ahora en esta- el hecho de reservar tu nombre en caso dé. Eso me sorprende, el trato más que nada. Fuera de eso sí está la presencia de él en el sentido de decidir, eso es innegable. En eso jamás me he metido”.

¿Cuándo juega Chile ante Perú y Venezuela?

La Selección Chilena recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 por la tercera fecha de las Eliminatorias y visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 por la cuarta jornada.